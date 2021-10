Freiraum für Freigeister – Deshalb ist Biel das speziellste Team der Liga Beim EHC Biel ist vieles nicht normal: Wie der Kalifornier Oliver David Assistenztrainer wurde, passt zu den eigenwilligen Wegen, die die Seeländer häufig gehen. Kristian Kapp

Eine neue unverhoffte Aufgabe: Oliver David auf der Bank des EHC Biel letzten Samstag beim 2:1-Shootout-Sieg in Bern. Foto: Christian Pfander

Der EHC Biel ist die etwas andere Mannschaft. Nirgendwo in der Liga findet sich solch eine Ansammlung von eigenwilligen routinierten Kreativspielern mit starken Persönlichkeiten. Um all die begabten Freigeister zum Team zu formen, braucht es bei der Führung besondere empathische Fähigkeiten, braucht es Freiraum. Braucht es einen Trainer wie Antti Törmänen, der auch in seiner finnischen Heimat nicht als «normal» gilt.

Nicht alltäglich ist auch, wer seit dieser Saison Törmänens Assistent ist und vor allem wie die Zusammenarbeit zustande kam. Oliver David heisst er, es ist für keinen Schweizer Eishockeyfan eine Schande, wenn er noch nie etwas vom 43-jährigen Amerikaner gehört hat. David coachte ab 2009 im US-Nachwuchshockey in Dubuque (westlich von Chicago) und Soldotna, einem abgelegenen Städtchen auf einer Halbinsel in Alaska.

Üblich ist, wenn der Headcoach seine Assistenten schon ewig kennt oder diese bei seiner Anstellung mitnimmt. Törmänen und David kannten sich vor ein paar Monaten noch nicht. Aber David kannte seinen Vorgänger in Biel, den Schweden Anders Olsson. Auch speziell: Die beiden sind zwar gute Kollegen, haben sich aber noch nie getroffen.

Corona brachte sie zusammen – online: Davids Sportchef in Dubuque spielte einst unter Olsson. In gemeinsamen Zoom-Calls nach den 2020 weltweit abgebrochenen Meisterschaften kamen sie auf die Idee, den ganzen Sommer Video-Chats mit Trainern und Sportchefs aus aller Welt zu organisieren – nebst Leuten aus klassischen Hockeyländern nahm auch ein Trainer aus Polen teil. Jeder bot aus seinem Netzwerk Bekannte auf, die dann ihre Arbeit in der Eishockey-Welt präsentierten.

Eine gänzlich neue Aufgabe

Durch Olsson lernte David Törmänen kennen. Als des Schwedens Abgang aus Biel Ende letzte Saison feststand, rief David den Finnen an, die beiden plauderten über ihre Vorstellungen vom Coaching. Dann meldete sich Biels Sportchef Martin Steinegger bei David, die beiden telefonierten während gut vier Wochen über ein Dutzend Mal, der Diskussionsstoff ging nie aus, irgendwann stand eine Zusammenarbeit im Raum.

Und so landete David in Biel. Er, der sich in Dubuque als Headcoach von 16- bis 20-Jährigen vorwiegend um Stürmer und Powerplay kümmerte, tut im Seeland bei seinem ersten Job in einem Profiteam das Gegenteil davon: Sein Bereich sind die Verteidiger und das Penalty Killing. Und das ausgerechnet in Biel. Womit wir wieder bei der etwas anderen Mannschaft wären.

Yakovenko und David: Kleine Hockey-Welt Infos einblenden Die höchste US-amerikanische Juniorenliga USHL und die Schweizer National League haben so gut wie nie Schnittpunkte. Es ist darum umso bemerkenswerter, dass sich Biels neuer kasachischer Verteidiger Alexander Yakovenko und der neue Assistenzcoach Oliver David bereits aus ihrer Zeit in der USHL kannten. Yakovenko spielte von 2017 bis 2019 für die Muskegon Lumberjacks und war damit Gegner der von David gecoachten Dubuque Fighting Saints. «Ich erinnere mich gut an Alexander, 2019 scheiterten wir an seinem Team im Playoff-Halbfinal. Und er war einer der Antreiber ihres Spiels.» Auch Yakovenko ist so ein Beispiel für die unorthodoxen Wege, die der EHC Biel geht. Ein 23-jähriger Kasache als Importspieler? Das geht in der Schweiz fast schon als Exot durch. Doch Yakovenko ist eine der grossen Entdeckungen der Liga. Ein spektakulärer Offensivverteidiger, dessen Einfluss nicht nur durch die Skorerpunkte (12 in 13 Spielen), sondern auch durch die Analytics bestätigt wird. Nur Zugs Schwede Niklas Hansson steht unter den ausländischen Verteidigern Yakovenko vor der Sonne, wenn es bezüglich «Expected Goals» darum geht, wie viel offensive Torgefahr mit einem Spieler auf dem Eis generiert wird. Yakovenko ist erstaunlicherweise in der NHL nicht gedraftet, dennoch erhofft sich der Verteidiger, der auch den russischen Pass besitzt, via Biel den Weg in die beste Liga zu finden. Dass Yakovenko in seiner Karriere bislang derart unter dem Radar blieb, inklusive NHL-Scouts, kann sich David nur so erklären: «Wahrscheinlich fehlte der Mut, auf einen Verteidiger, der mit 180 cm weder besonders gross noch besonders schnell ist, zu setzen. Es herrscht ja häufig die Meinung, dass ein vergleichsweise kleinerer Verteidiger nur dann gut sein kann, wenn er schnell wie der Blitz ist.» Hier gilt bezüglich Biel auch: Der Mut, auf einen «No Name» wie Yakovenko zu setzen, wurde bislang belohnt. (kk) Als russischer Import-Spieler ein Exot in der National League: Verteidiger Alexander Yakovenko ist eine der Entdeckungen der noch jungen Saison. Foto: Christian Pfander

Die besonderen Typen, die Nonkonformisten in Biel, eigenwillig und charakterstark, finden sich nebst Stürmern wie Damien Brunner oder Luca Cunti nämlich vorwiegend in der Abwehr: Beat Forster, Robin Grossmann, Noah Schneeberger, Yannick Rathgeb, die Liste liesse sich verlängern. David, darauf angesprochen, lacht und sagt: «Wir sind wirklich eine spezielle Ansammlung von unterschiedlichen Persönlichkeiten und Backgrounds.» Und mittendrin er, der Kalifornier aus Los Angeles. «Kalifornier», betont David, «das ist vielleicht noch spezieller als ein Amerikaner aus Orten mit viel Hockey-Background wie Minnesota oder Michigan.»

Mit Frau, Kindern und Hündin

David merkte in Biel sofort, dass er in einem nicht alltäglichen Club-Alltag gelandet ist. «Es ist nicht normal, und schon gar nicht im Profisport, wie sehr ich mit offenen Armen empfangen wurde und mich sofort einbringen konnte. Wie ungezwungen wir alle miteinander reden, wie auch mir so viele Freiheiten gewährt werden. Welch offene Atmosphäre Martin und Antti hier kreiert haben.»

David ist noch immer in der Lernphase. «Es ist für mich nicht alles einfach hier», sagt er. Die Sprachen im bilingualen Biel, die er nicht spricht, das mit US-Metropolen nicht zu vergleichende Leben in einer Schweizer Kleinstadt. Ehefrau, Sohn (6) und Tochter (5) sind mitgekommen, auch Hündin Maymay. Diese holte David in Alaska aus einem Tierheim, sie war dort ein Problemfall, war ausgebüxt, biss zu, wurde wieder eingefangen.

Davids Lernen bezieht sich nicht nur auf die privaten Bereiche. Er verneint nicht, mit welch speziellen Charakteren er es in seinem Team zu tun hat, wie sehr er aber die Arbeit und die vielen Gespräche mit Spielern wie Grossmann oder Forster schätze. «Ich will viel geben, aber auch viel lernen», sagt David. Bis jetzt klappt das ganz gut. Biel ist im Hoch, trotz vieler verletzter Schlüsselspieler. Mit diesem nicht ganz «normalen» Team. Mit dem nicht ganz «normalen» Assistenzcoach aus Kalifornien.

Telegramm: Infos einblenden Bern – Biel 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) n. Pen. 14’141 Zuschauer. Tore: 20. (19:37) Scherwey 1:0. 43. Rajala (Haas, Forster) 1:1. Penaltyschiessen: Kahun (verschiesst), Hügli 0:1. Fahrni (verschiesst), Rathgeb (Wüthrich hält). Conacher (van Pottelberghe hält), Brunner (Pfosten). Daugavins (van Pottelberghe hält), Kessler (Wüthrich hält). Untersander (verschiesst). Strafen: 1-mal 2 Minuten Bern, 3-mal 2 Minuten Biel. Bemerkungen: Bern ohne Andersson, Blum, Rüfenacht, Biel ohne Hischier, Hofer, Lööv, Sallinen (verletzt). –25. (24:51) Torhüterwechsel Bern: Wüthrich für Manzato (verletzt). – 30. Pfostenschuss Tanner (Biel).

Fehler gefunden?Jetzt melden.