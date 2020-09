Was kommt bei den Kindern immer gut an?

Für Len ist der Funpark Sihlcity der Himmel auf Erden. Auch nach sieben Stunden Pumptrack, Bowl und Quarterpipes denkt er nicht einmal an eine Pause. Ava zieht am liebsten mit ihrem besten Freund in unserem Mietshaus herum. Treppe hoch, Treppe runter, andere Familien besuchen, jede Tür mal ausprobieren, jedes Kinderzimmer mal abklappern.