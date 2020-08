Wende im Fall Jason Mizell alias Jam Master Jay – Deshalb musste der DJ von RUN DMC sterben Man nannte sie die Beatles des Hip-Hop – doch dann wurde ihr DJ erschossen. 18 Jahre nach dem Mord hat der New Yorker Staatsanwalt zwei Männer wegen Mordes angeklagt. Michèle Binswanger

Revolutionierten das noch junge Rap-Genre in den Achtzigern: Run DMC mit Jason Mizell (Jam Master Jay), Darryl McDaniels (DMC) and Joseph Simmons (DJ Run). Foto: Reuters/Adrees Latif

Die Zukunft des Hip-Hop wurde an einem Oktobertag im Jahr 2002 zerstört. Jam Master Jay, das musikalische Hirn der Rap-Pioniere Run DMC, verbrachte diesen Tag in seinem Aufnahmestudio in Queens, als um 19.30 zwei maskierte und bewaffnete Männer hereinstürmten und allen Anwesenden befahlen, sich auf den Boden zu legen. Dann schoss der eine Maskierte Jay direkt in den Kopf – eine Hinrichtung vor den Augen seiner Freundin und der anwesenden Musiker.