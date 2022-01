IPS-Kapazität wurde erhöht – Deshalb steht Basel bei den Intensivbetten besser da als andere Schweizer Städte

«Dass es nach zwei Jahren Pandemie weniger statt mehr Intensivpflegeplätze gibt, ist nicht Schicksal, sondern reines Versagen der Politik», beklagte jüngst der Gesundheitsökonom Heinz Locher.

Seines Erachtens liessen sich Intensivkräfte, die ihren Job aus Frust über die angespannte Lage gekündigt haben, durch ein besseres Anreizsystem zurückholen. Bund und Kantone führen derweil Diskussionen über einen möglichen Ausbau der Intensivkapazitäten.

Ausser Frage steht: In der Pandemie hat sich der notorische Personalmangel in den Spitälern, insbesondere auf den Intensivstationen (IPS), nochmals verschärft. Gemäss Berechnungen der Denkfabrik Avenir Suisse standen in der vierten Welle (Herbst 2021) durchschnittlich 17 Prozent weniger Intensivbetten zur Verfügung als in der zweiten Welle im Winter 2020/21. Praktisch alle Kantone mit grossen IPS-Kapazitäten verzeichneten einen Rückgang: Minus acht Prozent sind es im Aargau und im Kanton Genf, über minus 20 Prozent in den Kantonen Bern und Zürich. Ein Grund können Kündigungen sein, ein anderer Krankheits- und Quarantänefälle beim Personal.