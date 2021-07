Kochbuch-Test: Vegane Torten – Dessertträume mit Tücken Cheesecake ohne Quark, Sahnetorte ohne Rahm – geht das? Wir haben die Rezepte von Instagram-Star Bianca Zapatka ausprobiert. Nina Kobelt

Anstatt Milchprodukte brauchts exotischen Plunder: Kokos-Cheesecake, aber vegan. Foto: PD

Worum geht es?

Backen ohne Eier, Butter und Milch – das geht. Das ist spätestens bekannt, seit die vegane Bewegung immer mehr an Fahrt aufnimmt. Doch: Macht das auch Spass? Jein, finde ich. In diesem Buch geht es darum, wie man vegan bäckt. 70 Rezepte sind darin zu finden, Muffins, Törtchen, Biskuits und – vom Namen her doch etwas schräg: Cheesecake. Auf gut Deutsch: Käsekuchen. Die halbe Begeisterung rührt daher, dass man zum Teil exotischen Plunder wie Kokosmilch braucht, um etwa Milchprodukte zu ersetzen. Oder Dinge, die man suchen muss: Sojaquark. Veganer Frischkäse. Vegane Butter. Gut, bei Letzterem kann man auch einfach Margarine nehmen.

Das haben wir zubereitet

Eine Zitronentarte. Sie sah so schlicht aus und weniger kompliziert als der Rest. Ein Trugschluss, leider. Den Mandelknusperboden (Mandeln, Baumnüsse, Haferflocken zerhacken und Datteln, Kokosöl, Agavensirup beifügen) brachte ich gerade noch zustande, er verströmte auch einen schönen Duft beim Backen. Auch den Belag mit unter anderem Agar-Agar brachte ich hin, nur sah es nicht so schön aus. Und als das Ganze nach drei Stunden dann endlich fertig war (Kühlung!), hatte ich längst ein Birchermüesli verdrückt. Mit Kuhmilchjoghurt. Aber ja: Die Tarte schmeckte dann auch gut, das schon.

Typische Passage aus dem Vorwort

Ein Vorwort gibt es nicht, das Buch steigt steil ein mit Tipps für das vegane Backen. Was für eine Wohltat. Wenn man, wie ich, noch nie einen veganen Kuchen gebacken hat, es jedoch gerne öfters tun würde, ist das Gold wert. Oder das Gelbe vom Ei, um es ein wenig salopp auszudrücken. Denn das ist der erste Tipp: Wie ersetzt man Ei? Für die Bindung mit Apfelmus, Bananen, Leinsamen, Kichererbsenmehl und anderem. Um Luftigkeit zu erhalten, mit Aquafaba. Wieder ein Begriff, den man Veganneulingen erklären muss: Das ist die Flüssigkeit aus einer Dose mit Kichererbsen. Oder Backpulver oder Natron. Interessant! (Lesen Sie hier, wie man eine vegane Torte ohne Backen macht.)

Bianca Zapatka: Vegan Cakeporn. 70 fantastische Rezepte für Kuchen, Torten und süsse Köstlichkeiten. Riva-Verlag 2021, 272 Seiten, ca. 36 Franken

Wer steckt dahinter?

Bianca Zapatka ist Foodstylistin und Rezeptentwicklerin. Und hat eine beeindruckende Zahl an Followern auf Instagram (über 700’000). Was absolut verständlich ist: Ihre fröhlichen Rezeptfotos erinnern irgendwie immer an die Bilder, die man als Kind vom Schlaraffenland hatte. Nur wusste ich zum Beispiel damals noch nicht, dass es so etwas wie vegan gibt.

Bebilderung

Bei jedem Rezept sind Step-by-step-Fotos zu sehen – was zuweilen sehr hilfreich sein kann. Ansonsten ist die Bebilderung sehr bunt, etwas klischiert und überladen, aber eben doch irgendwie nett.

Wer soll das backen?

Dieses Buch eignet sich für alle, die sich händeringend fragen, was um Himmels willen sie zum Gartenfest «mit Veganerinnen» oder zu Kaffee und Kuchen mit dem veganen Nachbar mitbringen sollen. Aber auch, wer gerade keine Milchprodukte vorrätig hat. Aber vielleicht eine Hafermilch. Kann ja sein, oder?

Eine Donauwelle. Sieht hübsch aus – und hat etwas von frühen Schlaraffenlandvorstellungen. Foto: PD

