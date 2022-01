Neues Selbstbestimmungsgesetz – Viel mehr Autonomie für Behinderte im Kanton Zürich Wer wegen einer Behinderung Betreuung braucht, soll nicht mehr ins Heim müssen. Sondern Geld vom Staat erhalten, damit er zum Beispiel Nachbarn für Unterstützung entschädigen kann. Marius Huber

Alltag in einer Behinderteninstitution: Viele Menschen mit einer Behinderung brauchen Unterstützung. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die professionellen Streithähne im Zürcher Kantonsrat sind ob des historischen Moments an diesem Montag offensichtlich perplex: Da haben sie doch tatsächlich einmal zu einem wichtigen Thema einen richtig «grossen Wurf» hingelegt, einen «Meilenstein», wie Benjamin Fischer festhält (SVP, Volketswil). Und dann tun sie das auch noch in absoluter Einmütigkeit. Niemand hat etwas dagegen. So was kommt im Parlament nicht mal alle Schaltjahre vor – kann das mit rechten Dingen zugehen?

Passiert ist es bei einem neuen Gesetz, das das Leben von Tausenden von Menschen mit einer Behinderung im Kanton Zürich tiefgreifend verändern kann. Statt in einem Heim zu landen, weil sie auf Betreuung angewiesen sind, können sie künftig selbst entscheiden, wo sie wohnen und von wem sie sich helfen lassen wollen. So, wie es die Behindertenverbände schon lange fordern und wie es auch die Behindertenrechtskonvention der UNO verlangt.