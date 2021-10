Antworten zur Influenza-Saison – Deutlich mehr Grippefälle erwartet: Wer sich jetzt impfen lassen sollte

Könnte in dieser Saison das Risiko, schwer an einer Grippe zu erkranken, grösser sein, weil die Grippesaison in der letzten Saison ausgefallen ist?

«Theoretisch ist das denkbar», sagt Stefan Kuster, Leiter der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital St. Gallen. Das sei aber nicht vorherzusagen. Es wird sich zeigen, ob wegen der ausgefallenen letzten Grippesaison die Bevölkerung anfälliger geworden sein könnte.

Normalerweise ist eine Grippewelle dann heftig, wenn Influenzaviren auftreten, gegen die die meisten Menschen in der Bevölkerung noch nicht immun sind, also veränderte Virusstämme.