Reportage aus dem Corona-Exil – Deutsche Impfgegner wandern aus – und landen bei den Impfbefürwortern Paraguay gilt unter deutschen Massnahmen-Gegnern gerade als heisser Tipp, in Hohenau schaut es auch noch aus wie zu Hause. Doch die Einwohner dort wollen endlich geimpft werden. Christoph Gurk

Christbaum, Bierbänke, Gleichgesinnte: Hohenau könnte auch in Schwaben liegen, oder im Schwarzwald. Foto: Christoph Gurk

Die gute Nachricht ist, es weihnachtet sehr in Hohenau. Leuchtschmuck blinkt von den Laternenmasten. In den Vorgärten: festlich geschmückte Plastikbäume. Auf dem Hauptplatz: die heilige Familie als Lichtinstallation. Und dann ist da natürlich noch der Weihnachtsmarkt. Während in Deutschlands Innenstädten traurig die verschlossenen Buden im Schneematsch versinken, stehen im Stadtpark von Hohenau schon die Stände, was wiederum romantischer klingt, als es ist, bei 38 Grad im Schatten.



Hohenau liegt im Südosten von Paraguay. Sanfte Hügel, kleine Höfe, schwarz-weisse Kühe. Könnte auch in Schwaben sein, oder im Schwarzwald. Aber an den Bäumen hängen blau-lila Mangos, keine roten Äpfel.



Als Anfang des 20. Jahrhunderts verarmte deutschstämmige Siedler von Brasilien aus hierher kamen, erkannten sie schnell, wie fruchtbar die rote Erde ist. Sie fällten Bäume, spannten Ochsen vor den Pflug, blühende Landschaften, wo vorher Urwald war.

Hohenau hat ein Zuwanderungsproblem

Hohenau nannten sie ihr Dorf, weil es auf einer Anhöhe lag über den braunen Fluten des Paraná. Heute, hundert Jahre später, tragen die Strassen immer noch Namen wie «Tischler» oder «Lorenz», das Schild am Bürgermeisteramt ist aus Holz geschnitzt, mehr Skihütte als Subtropen.



Etwa 20'000 Einwohner hat Hohenau heute, einstöckige Häuser, der Rasen in den Vorgärten akkurat gestutzt. Ja, sagt Enrique Hahn, der Bürgermeister, Ordnung liebe man hier vielleicht ein bisschen mehr als im Rest von Paraguay: «Das ist das deutsche Erbe.»

Sie freuen sich hier in Hohenau, wenn neue Menschen kommen. Aber über manche Ideen, die die Neuen mitbringen, wundert Bürgermeister Enrique Hahn sich dann doch. Foto: Christoph Gurk

39 Jahre alt ist er, er hat breite Schultern und einen Händedruck wie ein Schraubstock. Seine Urgrossmutter war die Schwester von einem der Stadtgründer. Traditionen, sagt er, seien ihnen hier wichtig, und ein paar von denen wollen sie auf dem Weihnachtsmarkt zelebrieren.



Aber es gibt ein paar Dinge, die die Vorfreude trüben. Zunächst einmal ist da ein Problem ganz praktischer Natur: Der Tunnel aus Lichtgirlanden, die eigentlich wie Eiszapfen in der schwül-heissen Luft glitzern sollen, will nicht leuchten. «Wie, kein Strom da?», fragt Hahn einen der Aufbauhelfer. «Dann legt doch ein Kabel vom Pavillon rüber.»



Aber da ist auch noch ein zweiter Punkt, wesentlich komplizierter: Hohenau hat ein Zuwanderungsproblem. Ausgerechnet.



«In den letzten vier, fünf Monaten», sagt Hahn, «sind sehr viele neue Menschen zu uns gekommen. Manche aus Österreich, andere aus Polen oder Russland. Die meisten aber kommen aus Deutschland.» Grundsätzlich sei das natürlich kein Problem. Allerdings würden die Einwanderer nicht nur ihre kompletten Familien mitbringen, inklusive kleiner Kinder, sondern fast immer auch Ideen, die man hier, in Hohenau, nun ja: zumindest befremdlich findet.



«Oft erzählen uns diese Menschen, dass sie auf der Flucht sind vor den strengen Covid-Massnahmen in Deutschland. Und vor allem wollen sie sich nicht impfen lassen gegen Corona.» Hahn verschränkt jetzt die Arme vor der breiten Brust. «Das macht mir als Bürgermeister natürlich Sorgen.» Und er ist da längst nicht mehr der Einzige.



Denn auch in anderen Teilen Paraguays kommen gerade massenweise Deutsche an. In der Hauptstadt Asunción gibt es Hotels, die fast vollständig belegt sind mit deutschen Familien, und das seit Wochen.



Manche erzählen dort, dass sie sich erst mal das Land anschauen wollen, bevor sie definitiv herziehen. Andere sagen, sie hätten gerade «rübergemacht», etwa ein Auswanderer vom Bodensee. Im Pool toben Kinder, die Haut noch winterweiss.

Die Mutter ist Mitte fünfzig und erzählt jetzt erst mal von der «Medizindiktatur» in Deutschland. Und später, bei einem Kaffee mit Blick auf den Hotelgarten, warnt ein Familienvater vor einer unmittelbar bevorstehenden Enteignungswelle in der Bundesrepublik.



In Paraguay sind die Deutschen mittlerweile ein Thema: «Einwanderungswelle», schreibt das Blatt Ultima Hora, «Impfverweigerer aus Deutschland lassen sich in Paraguay nieder», titelt die Zeitung «abc», «Deutsche fliehen vor Einschränkungen», warnt «La Nación».

Man spricht Deutsch: Paraguay gehört zwar zu den ärmsten Ländern in Südamerika, aber es gibt so gut wie kein anderes Land, in das man so einfach einwandern kann. Foto: Christoph Gurk





Wie gross das Phänomen tatsächlich ist, lässt sich nur schätzen. Aktuelle Zahlen gibt es nicht, viele reisen mit einem Touristenvisum ein. Auswandererforen auf Facebook aber quellen fast über, und ein deutschstämmiger Umzugsunternehmer in Paraguay sagt am Telefon, so etwas wie jetzt habe er noch nie erlebt: «Wir kommen kaum hinterher mit der Arbeit.» 200 Einwanderungsanträge würde alleine er mit seiner kleinen Firma betreuen, 70 Container seien gerade auf See.



In Hohenau sind viele schon weiter: Der Hausrat ist längst angekommen, überall stehen leere Frachtcontainer. Weil niemand wirklich weiss, was man mit ihnen machen soll, hat ein örtlicher Unternehmer angefangen, daraus kleine Häuser zu bauen. «Geht ganz schnell», sagt ein Bauarbeiter und schlürft kalten Mate-Tee. «Die Container kriegt man ganz billig von den Deutschen.»



Die Grundstückspreise explodieren jedenfalls gerade in Hohenau, sagen Einwohner, genauso wie die Nachfrage bei der Bäckerin, die auf dem Wochenmarkt ihr hausgemachtes Roggensauerteigbrot verkauft.



Man sieht die deutschen Auswanderer im Schwimmbad, im Stadtpark, auf der Strasse, so wie Rudi. So soll man ihn nennen, seinen wirklichen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Er ist 39, sportlich, in Sandalen und kurzen Hosen steht er in der Hitze Paraguays. Er kommt vom Notar, dort hat er einem Freund geholfen, der auch gerade angekommen ist, aus Kanada.

«Ich konnte das medizinisch nicht verantworten»

Seit knapp sechs Wochen sind Rudi, seine Frau und ihre fünf Kinder in Paraguay, die älteste Tochter ist elf Jahre alt, der jüngste Sohn gerade mal vier Monate. «Wie es uns hier geht? Super», sagt Rudi und fährt mit dem Auto über die holprigen Strassen von Hohenau. Aber man solle das nicht falsch verstehen, sie hätten auch in Deutschland ein tolles Leben gehabt, nur hätte es eben Entwicklungen gegeben, die er nicht mehr mittragen wollte. «Naja, längeres Thema», sagt Rudi.



Am nächsten Tag steht er vor der Wohnung, die er jetzt mal für ein Jahr in einer Freizeitanlage gemietet hat. Sie liegt über einem Restaurant. Er hat Freunde eingeladen, eine Familie aus Deutschland, die sind auch gerade erst angekommen.



Die Schuhe muss man draussen ausziehen, drinnen spielt die älteste Tochter gerade Klavier. Auf dem Tisch Kaffee und Gebäck, alles aus der deutschen Bäckerei. Dann wird erst einmal ein Tischgebet gesprochen, gesungen, auf Spanisch. «Wir sind ja jetzt schon sechs Wochen hier in Paraguay», sagt Rudi. Dann erzählt er.



Zu Hause in Nordrhein-Westfalen hätten sie ein Haus gehabt, sagt er. Er sei erfolgreich gewesen, Physiotherapeut. «Lief super», sagt er. Seine Frau nickt. Aber dann kam Covid, was erst mal kein Problem war, bis das mit den Masken anfing. «Ich konnte das medizinisch nicht verantworten», sagt Rudi, der Physiotherapeut, und dass er sich beim Arzt ein Attest geholt habe, Befreiung von der Maskenpflicht für die ganze Familie. «Ging ganz schnell.»

«Erst dachten wir an die Schweiz. Aber da war die Lage auch nicht besser»



Doch dann kam der Achtjährige weinend von der Schule nach Hause, sagt die Mutter. «Die Lehrerin wollte unseren Sohn nicht aufrufen, weil er nicht den Mund aufmachen sollte: Er hatte ja keine Maske an.» Rudi erzählt dann noch von Weitsprung-Wettbewerben mit FFP2-Maske und seine Frau von dem Besenstiel, mit dem die Klassenlehrerin immer den Abstand ausgemessen habe.

«Mobbing war das», sagt sie. «Wir waren einfach nur so müde.» Irgendwann habe sich ihre Tochter dann trotz Befreiung eine Maske aufgesetzt. Und die Eltern fingen an, übers Auswandern nachzudenken.



«Erst dachten wir an die Schweiz», sagt Rudi, «aber da war die Lage auch nicht besser.» Wie genau sie dann auf Paraguay kamen, wissen sie nicht mehr. Möglicherweise durch einen entfernten Verwandten, der hier lebt. Oder war es doch einer der vielen Beiträge in Telegram?

Das neue Leben mit den Giftschlangen

In vielen dieser Gruppen wird Paraguay schon lange als heisser Tipp gehandelt. Die Nation ist zwar eine der ärmsten in Südamerika, dafür gibt es so gut wie kein anderes Land, in das man so einfach einwandern kann. Paraguay und Deutschland haben ausserdem eine lange gemeinsame Geschichte, auch mit dunklen Kapiteln. Schon im 19. Jahrhundert träumten arisch-antisemitische Kreise von einem Neuanfang. In Paraguay sahen sie eine geeignete neue Heimat. Nach dem verlorenen Krieg gegen Brasilien, Argentinien und Uruguay war ein Grossteil der männlichen Bevölkerung damals tot oder verstümmelt. Paraguay warb um Einwanderer und verschenkte Land.

Auf Facebook und Telegram quellen die Auswanderer-Foren über. Und in Hohenau explodieren die Grundstückspreise. Foto: Christoph Gurk





Bernhard Förster, ein sächsischer Gymnasiallehrer und Antisemit, gründete eine arische Modellkolonie: «Nueva Germania». Deutsche Tugenden mitten in der Wildnis Paraguays. Zusammen mit einer Handvoll Siedlern und seiner Frau, der Schwester von Friedrich Nietzsche, schiffte er sich 1886 nach Paraguay ein. Statt des schönen neuen Lebens warteten aber mörderische Hitze, Moskitos und Dornengestrüpp voller Giftschlangen.



Das Experiment scheiterte, Hunger und Krankheiten rieben die Siedler auf, wer konnte, ging wieder, der Rest harrte aus in Armut und bald auch in ganz unarischen Ehen mit Einheimischen. Bernhard Förster nahm sich 1889 wohl das Leben, seine Frau floh zurück in die Heimat, wo sie erst den kranken Bruder pflegte und später zu einer Ideologin der Nazis wurde. Die Nazis entdeckten Paraguay dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder als Fluchtziel.

Eduard Roschmann, der «Schlächter von Riga», tauchte auf der Flucht vor der internationalen Strafverfolgung in Paraguay unter, auch Josef Mengele, der von 1959 an in der Nähe von Hohenau lebte und später unter dem wenig einfallsreichen Decknamen «José Mengele» die paraguayische Staatsbürgerschaft bekam.

«Kein Krieg, keine Impfpflicht»

Möglich war das vor allem, weil sich 1954 ein gewisser Alfredo Stroessner in Paraguay an die Macht geputscht hatte, Offizier und Sohn eines Deutschen. So gastfreundlich er zu Nazi-Kriegsverbrechern war, so gnadenlos ging er gegen die Opposition vor: Folter, Entführungen, Morde.

Nachdem in den Nullerjahren zunehmend deutsche Rentner das Land als günstigen Alterssitz entdeckt hatten, tauchte Paraguay dann von 2015 an vermehrt auch in rechten Foren und Reichsbürgerkreisen auf, als Fluchtort vor der Überfremdung Europas in der Flüchtlingskrise. Von dort war es dann nur ein kurzer Weg zu Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern.

«Du glaubst jetzt bestimmt, wir sind Verschwörungstheoretiker. Aber das sind wir nicht: Wir sind Klardenker.»





Rudi fasst die Vorteile Paraguays mal so zusammen: «Hier gibt es Sonne und tolles Wetter.» Und ausserdem liege Paraguay abseits des Weltinteresses. Keine Kriege, keine Konflikte. Und natürlich auch: keine Impfpflicht. Er habe ja nichts gegen Leute, die sich impfen lassen, er finde nur einfach, das muss auch andersrum gelten, es muss möglich sein, sich nicht impfen zu lassen. «Aber das ist in Deutschland einfach nicht mehr drin.»



Seine Frau sagt, so sehe sie es auch, es müsse doch jeder selbst entscheiden dürfen, welches Risiko er eingehen will. «Sollte ich wirklich ins Krankenhaus kommen, weil ich nicht geimpft bin, dann ist das doch mein Problem. Ich habe in die Krankenkasse eingezahlt, also habe ich auch ein Recht auf eine Covid-Behandlung.»

Hier gibt es auch Regeln – und drakonische Strafen

Sie sagt das wirklich, ihr Problem. Die übervollen Intensivstationen, die ausgelaugten Pfleger, die Krebskranken, die nicht operiert werden können, die Herzinfarktpatienten, für die es keine Betten gibt, die Toten? «Haben wir nicht so erlebt», sagt Rudi. «Im Gegenteil: Wir kennen eine Krankenschwester, die wurde in Kurzarbeit geschickt, mitten in der Pandemie.»



Rudis Freund, ein Haupt- und Realschullehrer für Geschichte, nickt zustimmend. Er habe ohnehin Zweifel an den Berichten über Krankenhäuser vor dem Kollaps, sagt er. Als Beleg dafür scrollt er durch Posts auf Telegram-Kanälen, denen er folgt. «Du glaubst jetzt bestimmt, wir sind Verschwörungstheoretiker», sagt Rudi und lehnt sich zurück. «Aber das sind wir nicht: Wir sind Klardenker.»

Dann fährt er einen zurück ins Hotel, auch der Freund kommt mit, und ein paar Kinder, die hinten auf den Sitzen herumturnen. Hätte er die Anschnallpflicht auch in Deutschland schon so locker genommen? Aber nein, sagt Rudi und lächelt: «In Deutschland ging immer alles streng nach den Regeln.»



Natürlich: Nicht alle Deutschen in Paraguay denken so. Ein Anruf bei Thomas Vinke. Er sagt: «Was da gerade passiert, ist sehr bedrohlich.» Vor fast zwanzig Jahren sind Vinke und seine Frau nach Paraguay ausgewandert, nicht aus Frust, sondern aus Abenteuerlust, sagt er.

In Deutschland hatte das Ehepaar einen Verlag für Umweltthemen, in Paraguay produzieren sie eine Natursendung, die sehr erfolgreich im landesweiten Fernsehen läuft. Vinke wohnt im Chaco, einer dünn besiedelten Region im Norden Paraguays. Internet gibt es nur, wenn man ganz nahe am Haus ist – und Glück hat.

«Die Massnahmen hier waren viel strenger als in Deutschland. Und bevor es einen neuen Lockdown gibt, kommt eher eine allgemeine Impfpflicht.»



Trotz aller Abgeschiedenheit beobachtet Vinke besorgt, was da aus seiner alten Heimat über seine neue Heimat rollt. «Viele kommen mit komplett falschen Vorstellungen hierher», sagt er. Paraguay sei zwar ein aufstrebendes Schwellenland, aber die Wirtschaft kriselt, es fehlen Jobs. «Was wollen die ganzen Deutschen hier denn arbeiten?»



Und es sei auch nicht so, dass man sich in Paraguay nicht an Regeln halten müsste. «Sicher gibt es zunächst weniger Kontrolle. Aber wenn man mal Probleme mit der Justiz bekommt, dann wird es ernst. Es gibt hier drakonische Strafen.»

Zu Beginn der Pandemie patrouillierten Soldaten auf den Strassen: «Die Massnahmen hier waren viel strenger als in Deutschland. Und bevor es einen neuen Lockdown gibt, kommt eher eine allgemeine Impfpflicht.» Ganz schnell könnte das gehen, der Präsident verhängt ein Dekret, ein paar Tage, dann werde das landesweit durchgesetzt.



Klickt man sich durch Auswandererforen, findet man immer wieder Beiträge von Vinke, auf denen er genau das beschreibt. Darunter: hasserfüllte Kommentare. «Ein Nutzer schrieb mir mal, er würde mir gerne den Mund mit Bauschaum ausspritzen», sagt Vinke. Auch Morddrohungen habe er schon bekommen.

Letztlich stecke hinter dem Auswanderungsboom auch ein grosses Geschäft. «Im Endeffekt ist das ein Schneeballsystem», sagt Vinke. Die, die schon da sind, helfen denen, die neu kommen – und lassen sich das gut bezahlen.

«Die letzte Diktatur hier ist noch nicht lange her»

Längst gibt es Wohnanlagen, die speziell um deutsche Impfskeptiker buhlen, mit Selbstversorgerbeeten und schlüsselfertigen Bungalows. Längst warnen Nutzer im Netz aber auch vor Abzocke und Betrug. Und dazu tauchen die Namen von Auswandererkolonien mittlerweile auch auf Sekten-Beratungsseiten auf, die vor esoterischer und auch antisemitischer Ideologie warnen.



Vinke sagt, ihm täten vor allem die Kinder leid, die für die Entscheidungen ihrer Eltern ja nichts könnten. Gleichzeitig, sagt er, mache er sich Sorgen, welche Folgen der Auswanderungsboom auf Paraguay haben könnte. «Die letzte Diktatur hier ist noch nicht lange her. Da ist es gefährlich, wenn massenhaft Menschen kommen, die das demokratische System infrage stellen.»

Längst gibt es Wohnanlagen, die speziell um deutsche Impfskeptiker buhlen, mit Selbstversorgerbeeten und schlüsselfertigen Bungalows. Foto: Christoph Gurk



Und da ist natürlich auch noch der Gesundheitsaspekt. Paraguay ist ein armes Land, das Gesundheitssystem war schon angeschlagen vor der Pandemie, knapp eine halbe Million Menschen hat sich schon mit dem Virus infiziert, mehr als 16'000 sind offiziell mit oder an Covid-19 gestorben.

Umgerechnet auf die Bevölkerungsgrösse ist die Todeszahl fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Ärzte in Paraguay mussten bereits auswählen, wer ein Bett in der Intensivstation bekommt und wer nicht. Es gab hier also schon Triage.



Gleichzeitig gab es landesweit Proteste. Nur ein paar Tausend Impfdosen waren bis dahin ins Land gekommen, bei einer Bevölkerung von knapp sieben Millionen. Während Israel mit kostenlosen Drinks zur Impfung lockte, gingen in Asunción Gebäude in Flammen auf und die Polizei schoss mit Tränengas auf Demonstranten, die vor allem für eine kostenlose und schnelle Impfung für alle protestierten.

Leise rieselt der Schnee» bei 38 Grad

Noch immer läuft die Impfkampagne schleppend, erst die Hälfte der Menschen im Land hat die erste Dosis bekommen. Erst fehlten Impfstoffe, dann gab es Probleme bei der Infrastruktur. In Hohenau jedenfalls, sagt Bürgermeister Enrique Hahn, würde es am Willen nicht mangeln: «Wir glauben hier an die Wissenschaft und an den medizinischen Fortschritt.» Wenn das die gerade eingewanderten Deutschen wüssten.



Momentan ist die Infektionsrate jedenfalls niedrig. Noch. Auch deshalb, sagt Hahn, könne man solche Veranstaltungen wie den Adventsmarkt machen. Am Eingang: Händewaschen und Desinfektionsspray, so wie fast überall in Paraguay. Nur mit der Maskenpflicht werde man es heute nicht so genau nehmen, sagt Hahn. «Wir sind ja an der frischen Luft.»

Irgendwann ist dann auch das Stromproblem bei den Lichtgirlanden gelöst. Hunderte künstliche Eiszapfen blinken in die Hitze hinein. Kinder rennen zwischen den Ständen herum, an den Tischen sitzen Familien. Es gibt Stollen und Strudel, aber auch Sushi und Sopa Paraguaya, ein Nationalgericht aus Maismehl, Eiern, Käse und Milch. Am deutschen Stand säuselt Howard Carpendale «Leise rieselt der Schnee». Deutscher Schlager vermischt sich da mit italienischem Weihnachtspop, Grillen zirpen, Palmblätter tanzen im Wind.



Der Weihnachtsmarkt, sagt Enrique Hahn, sei als Treffpunkt gedacht. Alle sollen hier ihre Traditionen zeigen, die japanische Gemeinschaft, die italienische, die argentinische, die deutsche. «Wir wollen das Gemeinschaftsgefühl stärken», sagt Hahn. Dann muss er weg, der Weihnachtsmann kommt gleich zu den Brasilianern.

Der Lehrer lernt schon mal Deutsch

Ein paar Kilometer weiter haben Rudi und seine Frau ebenfalls zum Weihnachtsabend geladen. Sie sitzen in dem Restaurant, über dem ihre Wohnung liegt. Es riecht nach Bier und Frittierfett. Jede Woche, sagt Rudi, schreiben ihm Bekannte aus Deutschland, die auch darüber nachdenken auszuwandern. Ab nach Paraguay. Hier in Hohenau haben sie auch schon neue Freunde gefunden, Auswanderer. Einige sind heute gekommen, knapp ein Dutzend Familien. Kinder lachen, Babys weinen.



«Willkommen, liebe Freunde», sagt Rudi. Neben einem Plastikbaum mit buntem Leuchtschmuck haben sie eine kleine Bühne aufgebaut. Rudis Freund ist am Klavier, Rudi an der Gitarre, ein Sohn spielt Geige, ein anderer trommelt, die älteste Tochter singt. Bald sollen die Kinder auf eine Privatschule in der Nähe gehen. Ein bisschen Spanisch könnten sie schon, sagt Rudi, und die Lehrer an der neuen Schule würden mittlerweile auch Deutsch lernen. «Wegen der vielen Auswanderer, die jetzt ankommen.

Doch bis zum Schulbeginn im Februar ist noch Zeit. Und davor ist erst mal Weihnachten. Rudis ältester Tochter singt «Stille Nacht, heilige Nacht», ein paar Gäste singen mit. Mundschutz trägt keiner.



Na dann: Schöne Bescherung.

Fehler gefunden?Jetzt melden.