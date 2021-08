Lokdown bei der Deutschen Bahn – Deutsche Lokführer beschliessen Streik In den Verhandlungen zwischen Lokführergewerkschaft GDL und Deutscher Bahn hat es keine Einigung gegeben. Nun wird schon ab Dienstagabend gestreikt.

Schieflage im deutschen Bahnverkehr: Die Lokführer treten in den Streik. Foto: Hendrik Schmidt (Keystone/DPA/Archiv)

Bahnreisende in Deutschland müssen ab der Nacht zum Mittwoch wegen Streiks bei der Deutschen Bahn (DB) mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft (GDL) sprachen sich in einer Urabstimmung mit 95 Prozent für einen Arbeitskampf aus

Bereits an diesem Dienstagabend wird der Güterverkehr bestreikt, wie GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Der Ausstand soll bundesweit sein. Ab Mittwochfrüh werde auch der Personenverkehr bestreikt. Enden soll der Arbeitskampf am frühen Donnerstagmorgen um 2 Uhr.

Die GDL hatte die monatelangen Tarifgespräche bereits Anfang Juni für gescheitert erklärt. Die unter anderem durch die Corona-Krise und die Flutkatastrophe angeschlagene Deutsche Bahn hatte der GDL zuletzt Lohnerhöhungen in zwei Schritten angeboten: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024.

Der GDL reicht dies nicht aus. Sie kritisiert zudem den bereits mit der grösseren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) geschlossenen Tarifvertrag als völlig unzureichend.

SDA/fal

