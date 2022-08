Umweltkatastrophe an der Oder – Deutsche sammeln über 36 Tonnen tote Fische ein – und kritisieren Polen Das Massensterben in einem der mächtigsten Flüsse Mitteleuropas bleibt rätselhaft. Ausgeschlossen wird eine natürliche Ursache.

Tote Fische treiben im flachen Wasser des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder. Foto. Keystone

Im Zusammenhang mit der Umweltkatastrophe in der Oder schätzt das deutsche Bundesumweltministerium die Menge der bislang in Deutschland gefundenen toten Fische auf etwa 36 Tonnen. Wie das Ministerium weiter ausführte, ist die Ursache für das Fischsterben in Polen und Deutschland weiter unklar. Die Regierung des deutschen Bundeslandes Brandenburg geht nach wie vor davon aus, dass das grosse Fischsterben in der Oder nicht nur natürliche Ursachen hat.

«Das können wir getrost ausschliessen, sonst würden sich die hohen PH-Werte und der erhöhte Sauerstoffgehalt und vieles andere mehr nicht erklären», sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke am Mittwoch in Beelitz. Man wisse noch nicht, was passiert sei. «Wir wissen nur, es muss etwas passiert sein.»

Keine hohen Quecksilber-Werte

Woidke erneuerte zugleich seine Kritik an der Kommunikation mit der polnischen Seite. «Es ist Tatsache, dass sechs Tage, bevor bei uns Fische gestorben sind, Fische in Polen gestorben sind – und wir wurden nicht informiert.» Daher sei er «tief enttäuscht» von der polnischen Regierung. Polen wäre auf Grund internationaler Verträge verpflichtet gewesen, frühzeitig zu informieren.

Die Ursache für die Umweltkatastrophe ist noch immer ungeklärt. Die polnische Regierung hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass in untersuchten Wasserproben bislang keine toxischen Substanzen entdeckt worden seien, die das Fischsterben verursacht haben.

Erste ausgewertete Laborergebnisse des Brandenburger Landesumweltamtes hatten keine besonders hohen Werte für Metalle wie Quecksilber gezeigt. Eine einzelne Ursache für die Umweltkatastrophe lasse sich nicht erkennen, hiess es nach Angaben des Umweltministeriums. . Auf der Webseite des Landesumweltamts liess sich ablesen, dass sich die Werte im Fluss vom 7. August an dramatisch veränderten. So schnellten der Sauerstoffgehalt, der pH-Wert, die Trübung und andere Werte schlagartig nach oben, während die Menge von Nitrat-Stickstoff deutlich abfiel.

Die Oder gehört zu den mächtigsten Flüssen Mitteleuropas. Ein grosser Teil des Einzugsgebietes liegt in Polen, kleinere Teile in Tschechien und Deutschland. Erst unterhalb der Mündung der Lausitzer Neisse bildet der aus Polen kommende Strom die deutsch-polnische Grenze.

SDA/nlu

