Importware trotz Inlandkrise – Deutsche Zelte für Zürcher Corona-Testcenter sorgen für Ärger Obwohl die Schweizer Zeltbauer darben, besorgen Zürcher Spitäler Material aus dem Nachbarland. Die SVP übt scharfe Kritik, doch so eindeutig ist die Sachlage nicht.

Deutsche Ware: Corona-Testcenter beim Stadtspital Triemli. Foto: Dominique Meienberg

Wer sich in einem der neuen Testcenter in Dübendorf oder beim Triemli-Spital auf das Coronavirus testen lässt, steht dabei wahrscheinlich in einem Zelt aus Deutschland – sehr zum Ärger der SVP. Sie hat deshalb eine Anfrage beim Regierungsrat eingereicht.

Die Schweizer Zeltbauer hätten wegen der Corona-Pandemie 90 Prozent ihres Umsatzes verloren. Und was mache die Schweiz, respektive der Kanton Zürich? «Sie mieten die Zelte in Deutschland!», schreibt die SVP in ihrer Anfrage, welche sie diese Woche einreichte.

Das sei ein «Affront gegenüber Schweizer Zeltbauern», die von der Insolvenz bedroht seien. Die SVP will vom Regierungsrat deshalb wissen, wer den Auftrag erteilt hat, die deutschen Zelte aufzustellen, und nach welchen Richtlinien diese Vergabe vor sich ging. Die Zelte stammen von einer Firma aus Norddeutschland.

Anfrage ging an Schweizer Firmen

Die Zürcher Gesundheitsdirektion betonte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass nicht der Kanton für diesen Auftrag verantwortlich war, sondern die Testcenter-Betreiber, also die Spitäler Triemli und Balgrist.

Diese hätten Schweizer Firmen mit dem Zeltbau beauftragt. Jedoch hätten diese den Auftrag weitergegeben, «leider an eine deutsche Firma».

SDA/pu