Labore kommen an ihre Grenzen – Deutscher Virologe warnt vor Engpässen bei Corona-Tests Wegen weltweit knapper Ressourcen appellieren verschiedene Laborleiter sowie Christian Drosten von der Berliner Charité an die Behörden, die kostenlosen Tests an den Flughäfen wieder einzustellen.

Fordert eine Abkehr von der jetzigen Teststrategie an deutschen Flughäfen: Der Virologe Christian Drosten. Foto: Michael Kappeler (DPA/Keystone)

Wer aus einem Corona-Risikogebiet an einem deutschen Flughafen ankommt, muss seit dem 8. August zum Corona-Test antraben. Aber auch Reisende aus Nichtrisikoländern können sich am Flughafen testen lassen. Die Kosten – sowohl für die obligatorischen als auch für die freiwilligen Tests – übernimmt seit dem 1. August der Bund oder die Länder. Denn Tests, die etwas kosteten, versuchten manche Reisende möglicherweise zu vermeiden, rechtfertigte Gesundheitsminister Jens Spahn den Entscheid.

Doch nun regt sich ausgerechnet aus Fachkreisen Widerstand gegen diese Teststrategie. In einem Brief an den Berliner Bürgermeister Michael Müller und die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci empfehlen Laborleiter, die kostenlosen Tests an den Flughäfen wieder einzustellen. Wegen der «weltweiten Kontingentierung der zwingend benötigten Reagenzien und Verbrauchsmaterialien» gingen die Kapazitäten in Berlin zur Neige, heisst es in dem internen Schreiben, von welchem der «Tagesspiegel» am Samstag berichtete. Unterschrieben wurde dieses offenbar auch vom Virologen und Leiter der renommierten Berliner Charité, Christian Drosten.

Die Autoren geben zu bedenken, dass schon jetzt «die Diagnostik im Rahmen der geplanten Testung von Pflegepersonal in Alten- und Pflegeheimen» erschwert sei. Die Testung von Reiserückkehrern «im Umfang der vergangenen Woche» sei durch die Berliner Labore daher nicht mehr möglich. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci bestätigte am Montag den sich anbahnenden Engpass bei den Corona-Tests aufgrund der massiven Testungen bei Reiserückkehrern. «Wir sind jetzt bei 93 Prozent», sagte die SPD-Politikerin im Gesundheitssausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Am Montag wollen sich die Gesundheitsminister der Länder bei einer Schaltkonferenz über das weitere Vorgehen bei den Reiserückkehrern austauschen.

Der SPD-Politiker und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach stellte sich am Sonntag auf Twitter hinter die Warnung der Laborleiter und Christian Drosten. «Das Problem der knappen Corona-Tests wird in den nächsten Wochen riesig werden. Der Nachschub fehlt für die heutige Testkapazität schon jetzt.» Laut Lauterbach besteht dieses Problem jedoch auch für andere Länder – mit Folgen für die nächsten Monate: «Im Herbst werden wir klar priorisieren müssen, wer einen Test bekommt.» Der SPD-Politiker fordert daher eine neue Priorisierung bei der Auswahl der zu testenden Personen. Das Problem sei nur durch die Fokussierung auf einzelne Cluster und mehr Kurzquarantäne lösbar, meint Lauterbach.

Bereits vergangenen Freitag hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) im aktuellen «Epidemiologischen Bulletin» zu einem sparsameren Umgang mit den Tests geraten. «Es erscheint (…) geboten, den Einsatz der Tests im Hinblick auf den angestrebten Erkenntnisgewinn in Abhängigkeit freier Testkapazitäten zu priorisieren», so das RKI. Wegen der starken Erhöhung der Anzahl Corona-Tests im Land sowie Lieferschwierigkeiten für Reagenzien hätten diverse Labore inzwischen einen Rückstau von 17’142 abzuarbeitenden Proben angegeben.

Durch die Ausweitung der Teststrategie auf Rückkehrer aus Risikoländern hat die Testrate in Deutschland zuletzt stark zugenommen. Während dem RKI in den vergangenen Wochen weniger als 600’000 Tests gemeldet wurden, stieg diese Zahl in der vergangenen Woche auf über 875’000. Anfang Juni waren es noch knapp über 300’000 Tests gewesen. Nach Angaben des RKI liegen die Testkapazitäten derzeit bei bis zu 1,2 Millionen Tests pro Woche. Die Kapazitäten würden jedoch weiter ausgebaut, heisst es auf der Website des Bundesministeriums für Gesundheit.

sho