Willkommen

Hallo und herzlich willkommen im ersten von zwei deutsch-französischen Duellen im Champions-League-Halbfinal.

Dieses turbulente Jahr 2020 bringt uns nicht nur bezüglich des Modus der Champions League ein spezielles Saisonende, auch die Teilnehmer unter den letzten vier des wichtigsten Fussball-Club-Turniers der Welt sind überraschend.

Zweimal stehen sich in den Halbfinals ein deutsches und ein französisches Team gegenüber, zweimal gibt es einen klaren Favoriten.

Der Favorit der heutigen Begegnung heisst Paris Saint-Germain. Der Serienmeister aus Frankreich will es endlich schaffen, das einzige Ziel von wirklicher Bedeutung in Paris zu erreichen, den Titel in der Königsklasse. In der französischen Meisterschaft ist man so lächerlich hoch überlegen, der Titel in der Ligue 1 ist Jahr um Jahr eine Formsache. Und trotzdem war man nie wirklich zufrieden in der Hauptstadt, war man doch in die neue Ära der Investoren aus Qatar mit einem klaren Ziel gestartet: Dem Champions-League-Titel.

Dem gegenüber steht eine Überraschung aus Deutschland. Auch die Geschichte des Leipziger Clubs hat mit einem grossen Geldgeber zu tun, auch wenn dieser offiziell nicht in den Namen des Clubs einfliessen durfte. Und trotzdem ist es eine faustdicke Überraschung, das Team von Julian Nagelsmann im Halbfinal zu sehen. Ein Erfolg über das favorisierte Athletico Madrid brachte die deutsche Truppe ins heutige Spiel, man hat also Erfahrung darin, einen Favoriten zu ärgern.