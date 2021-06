Das wars!

Es ist vorbei! Was für eine spannende und ereignisreiche Partie, die hier zu Ende geht. 4:2 gewinnt Deutschland am Ende gegen Portugal. Die Portugiesen gingen durch einen Konter früh in Führung, gaben diese aber mit zwei Eigentoren aus der Hand. In der zweiten Halbzeit drehten die Deutschen noch einmal auf, Portugals Jota gelang nur noch das 2:4.

Die Konstellation vor dem letzten Spieltag könnte also nicht spannender sein in dieser Gruppe. Die Deutschen und die Portugiesen stehen auf dem geteilten Rang 2 mit ihren je drei Punkten. Die Franzosen liegen knapp vorne und irgendwie können die Ungarn mit ihrem einen Punkt auch noch mitmischen. Das wird spannend! In Kürze finden Sie hier einen Matchbericht. Bis dahin: einen ganz schönen Abend & bis bald wieder!