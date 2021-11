Impfpflicht gewinnt Zuspruch – Deutschlands Geimpfte verlieren die Geduld Viele sehen in einem Obligatorium mittlerweile den einzigen Ausweg aus der Pandemie. Der Noch-Gesundheitsminister malt hingegen schon hässliche Szenen an die Wand. Dominique Eigenmann aus Berlin

Im deutschen Bundestag führen spiralförmige Rampen auf die Aussichtsplattform, und auch die Diskussionen über eine allfällige Impfpflicht winden sich gerade in noch vor kurzem ungeahnte Höhen. Foto: Eric Feferberg (AFP/Archiv)

Es reicht alles nicht! Angela Merkel hat ihren alten Mahnruf erneuert, mit dem sie schon in früheren Wellen zu resoluterem Handeln antrieb. «Wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten», warnte sie in einer internen Sitzung. Sie habe den Eindruck, dass vielen Menschen der Ernst der Lage gar nicht mehr bewusst sei.

Nicht nur die akute Lage zwingt aus Sicht der Noch-Kanzlerin zu sofortigem Handeln, auch die längerfristige Perspektive könnte düsterer kaum sein. In Deutschland breitet sich die Einsicht aus, dass man dem Teufelskreislauf von sprunghaften Infektionswellen und darauffolgenden Lockdowns nicht entkommen kann, wenn sich nicht viel mehr Menschen als bisher impfen. Auf Dauer führe nur flächendeckendes Impfen aus der Pandemie, meint auch der Virologe Christian Drosten. In Österreich hat die Regierung deswegen nun eine allgemeine Impfpflicht beschlossen, Deutschland plant immerhin ein Obligatorium für Pflegeberufe.