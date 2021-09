Small Talk der Woche – Diana heiratet Charles – schon wieder Von einem royalen Musical bis zu einem Kinoknaller, auf den wir 18 Jahre gewartet haben: acht Inputs für das angeregte Tischgespräch. Paulina Szczesniak

Das berühmteste Brautkleid der 80er-Jahre ist wieder mal unterwegs. Foto: Netflix

Neo machts noch mal

Spiels noch einmal, Sam? Wir wollen lieber, dass Keanu Reeves noch mal an die Säcke geht. Und zwar als Neo in «The Matrix». 2003 wars, als der dritte Teil des Sci-Fi-Überfliegers in die Kinos kam. Nun hat Warner Bros den vierten und letzten Teil angekündigt. «Matrix: Resurrections» soll bei uns ab dem 23. Dezember auf der grossen Leinwand laufen. Wenn der Streifen auch nur halb so gut ist wie der Trailer – Gän! Se! Haut! –, dann werden das sehr, sehr gute Festtage.

Von Kim nix zu sehen

Wie ist die Luft da drin, Kim? Kardashian unlängst in New York. Foto: Dukas

Nach einer extrem freizügigen Phase zeigt sich La Kardashian derzeit nur noch in Ganzkörper-Fetischmaske. Zwei Fragen. Erstens: Sieht man überhaupt etwas durch diese Schlitze? Und zweitens: Wie wärs als Nächstes mit einem unsichtbar machenden Tarnumhang à la Harry Potter?