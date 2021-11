Schwerer Smog in Asien – Dicke Luft in Neu Delhi und Peking Über Neu Delhi liegt eine giftige Smog-Wolke. In Peking sind wegen starker Luftverschmutzung Autobahnen und Schulhöfe gesperrt worden.

Smog hängt über der indischen Hauptstadt. (5. November 2021) Foto: Harish Tyagi (Keystone)

Die Metropolregion rund um die indische Hauptstadt war am Sonntag den dritten Tag in Folge in grauen und stinkigen Smog gehüllt. Wie Medien berichteten, mischte sich Rauch von zahllosen Stoppelfeldern, die die Bauern der Umgebung abgebrannt hatten, in die ohnehin schon schwer belastete Luft. Zuvor hatten die zahllosen Feuerwerke, die trotz Verbots zum hinduistischen Lichterfest Diwali am Donnerstag abgebrannt worden waren, die Lage verschlechtert. Besserung war zunächst nicht in Sicht.

Die Feinstaubbelastung in der Hauptstadtregion lag am Sonntag etwa sechs bis sieben Mal über den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Grenzwerten. Am schlimmsten war die Luftbelastung nach einem Bericht des Senders NDTV in der Vorstadt Gurugram. Experten warnten vor der doppelten Gefahr für die Menschen durch Smog und Corona-Pandemie. «Covid greift die Lungen an, Luftverschmutzung verursacht Entzündungen, und so werden die Lungen doppelt gestresst», sagte Randeep Guleria, Direktor eines medizinwissenschaftlichen Institutes, dem Sender.

WHO verschärft Grenzwerte Die Schweizer Luft ist zu dreckig Die Regierung der Hauptstadtregion liess die Arbeit an 90 Baustellen unterbrechen und setzte 114 Tankwagen ein, um die staubtrockenen Strassen zu besprühen, wie Umweltminister Gopal Rai sagte. Nach seinen Worten wurden seit dem Diwali-Fest täglich 3000 bis 4000 Fälle von abgebrannten Stoppelfeldern aus den benachbarten Bundesstaaten Punjab und Haryana gemeldet. Weniger als 200 Meter Sicht Eine dicke Smog-Wolke lag am Freitag auch über dem Norden Chinas. Die Sicht betrug laut Meteorologen stellenweise weniger als 200 Meter. Die Schulen in Peking wurden angewiesen, den Sportunterricht und Aktivitäten unter freiem Himmel auszusetzen. Autobahn-Teilstrecken wurden sowohl in Peking als auch in Shanghai, Tianjin und Harbin wegen schlechter Sicht gesperrt. Laut einer Messstation der US-Botschaft in Peking war das Ausmass der Luftverschmutzung «sehr ungesund» für die Bevölkerung. Die Konzentration von Feinstaub der Grösse 2,5 lag bei rund 230 und damit weit über dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgegeben Grenzwert von 15.

Eine dicke Smog-Wolke lag am Freitag auch über Peking (5. November 2021) Foto: Roman Pilipey (Keystone)

Die Behörden in Peking führten den Smog auf eine Kombination «ungünstiger Wetterbedingungen und regionaler Verschmutzung» zurück.

Die «Ursache von Smog im Norden Chinas ist die Verbrennung fossiler Brennstoffe», sagte der Greenpeace-Klimaexperte für Ostasien, Danqing Li. China, der grösste Treibhausgasemittent der Welt, steht derzeit wegen seiner mangelnden Umweltschutzmassnahmen bei dem Weltklimagipfel in Glasgow in der Kritik.

Chinas Wirtschaft ist zu fast 60 Prozent von der klimaschädlichen Kohlekraft abhängig. Zuletzt hatte die Volksrepublik wegen Energieengpässen ihre Kohleproduktion hochgefahren.

