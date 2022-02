Kurioser Vorfall um ETH-Rektorin – Dicke Post für Sarah Springman zum Abschied Die scheidende Chefin der ETH Zürich geriet unerwartet ins Visier des Aussendepartements, weil sie von der Queen geehrt worden war: Ein Verstoss gegen das Ordensverbot. Marius Huber

Sarah Springman mit Bundesrat Guy Parmelin am Sechseläuten 2019. Foto: WalterBieri/Keystone

Sarah Springmans Zeit an der Spitze der ETH Zürich endet mit einem Missklang, wie die NZZ meldet. Die scheidende Rektorin hat am 31. Januar, ihrem letzten Tag in Zürich vor dem Wechsel nach Oxford, via Twitter öffentlich gemacht, dass sie unerwartete Post vom eidgenössischen Aussendepartement EDA bekommen habe. Inhalt: Springman habe möglicherweise gegen Bundesrecht verstossen, dies werde nun untersucht.