Sweet Home: Heute ist Mittsommernacht! – Die 10 schönsten Ideen für die kürzeste Nacht Feiern Sie, geniessen Sie und machen Sie die Sommerwende zu einer ganz besonderen Nacht.

1 — Ein Mitternachtsdinner zu zweit

Kleines Outdoor Dinner im Kerzenschein. Möbel, Wohnaccessoires und Foto: House Doctor

Decken Sie einen kleinen Tisch auf dem Balkon, im Garten, auf der Terrasse oder einfach vor dem Haus. Zwei Stühle, Kerzenlicht, ein wenig eiskalten guten Rosé und ein einfaches Dinner. Prosciutto Melone, ein Caprese, eine kalte Sommersuppe, zum Dessert Glacé. Es braucht wenig, um ein wenig Romantik ins Leben zu holen, und diese Nacht ist dafür ganz besonders geeignet.

2 — Dem Sonnenuntergang zusehen

Ein Sonnenuntergang mit rotgoldenem Abschiedsgruss am Horizont. Foto: MKN

Ein Sonnenuntergang ist immer ein besonderer Moment. Ich gehe meist mit meinem Hündchen auf einen Sonnenuntergangsspaziergang. Oft an den See, dann sehen wir, wie sich die Sonne mit rotgoldenen Abschiedsgrüssen hinter dem Uetliberg zurückzieht. Manchmal gehen wir auch in den Rechbergpark und folgen dem Sonnenuntergang von Etage zu Etage. Für alle, die Zürich nicht kennen: Der Rechbergpark ist ein kleiner barocker Garten mitten in der Stadt, ein bisschen untypisch für die Stadt, aber bei einer Renovation wurde ihm der typische Zürcher Stempel mit einer Betonterrasse und Sperrholzbänken aufgesetzt. Nichtsdestotrotz ist er noch immer der schönste Park Zürichs.

Finden Sie Ihren eigenen Sonnenuntergangsort und geniessen Sie den ruhigen, schönen Moment im Alltag.

3 — Eis mit Champagner geniessen

Fruchtige Sorbets mit Champagner. Foto über: Southern Living

Wenn Sie feiern, egal ob alleine, zu zweit oder mit einer richtigen Party, dann ist ein Eis mit Champagner eine gute Idee. Servieren sie ein gutes Sorbet am Stängeli in einem grossen Glas und giessen Sie Champagner darüber.

4 — Auf dem Balkon feiern

Kleine Party im kleinen Outdoorparadies. Möbel, Wohnaccessoires und Foto: House Doctor

Organisieren Sie schnell und spontan eine kleine Balkonparty. Laden Sie dafür die paar Freunde oder Nachbarn ein, die Platz auf dem Balkon haben, und servieren Sie kühle Drinks, Kirschen und kleine Häppchen.

5 — Bruschetta zum Apéro servieren

Bruschetta mit confierten Tomaten. Foto über: Honestly Yum

Ein feines und nahrhaftes Häppchen für kleine Partys geben gute Bruschette ab. Machen sie welche mit confierten Tomaten.

Dafür legen Sie kleine Tomaten auf ein Backblech. Geben Sie reichlich Öl darüber, etwas Zucker, Salz und Balsamico Essig. Verteilen Sie ein wenig Thymian darüber und stecken Sie zwei, drei leicht zerquetschte Knoblauchzehen dazwischen. Dann rösten Sie die Tomaten etwa 2-3 Stunden im 100 Grad heissen Backofen. Sie können die Tomaten wie Konfitüre in sterilisierte Gläser abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Wenn Sie die Bruschetta machen wollen, nehmen Sie die Tomaten heraus und lassen Sie sie ruhen, bis sie Zimmertemperatur haben.

Schneiden Sie Baguette, Ciabatta oder gutes Weissbrot in Scheiben. Reiben Sie diese mit einer Knoblauchzehe ein, beträufeln Sie sie mit Olivenöl und rösten Sie sie im Backofen oder auf dem Grill knusprig. Dann mit Ricotta oder Ziegenfrischkäse bestreichen und mit den conferierten Tomaten belegen. Mit Basilikum garnieren.

6 — Ein Fest auf dem Feld

Sommerliche Festtafel in der Natur. Foto: Zara Home

Meine Eltern wuchsen auf dem Land in kleinen Dörfern und grossen Familien auf. Dort gab es Feste, die nannte man Mattenfeste. Diese waren draussen auf dem Feld mit Holzbühnen, auf denen man tanzte. Es hatte Festhütten, Blasmusik, man zog sich schön an und ich stelle mir vor, dass Wimpel die Tanzbühne zierten. Wecken Sie eine solch schöne alte Tradition im Kleinen auf und machen Sie ein eigenes kleines Feldfest. Natürlich darf man nicht einfach auf irgendein Feld dafür, aber es gibt Pärke, Waldränder, Flussufer ...

7 — Ein romantisches Mittsommernachtsfest

Romantischer Tisch im Bohemiastil. Foto über: Kara's Party Ideas

Die Mittsommernacht ist ein guter Grund für ein schönes, romantisches Fest. Feiern Sie es im Bohemiastil und kreieren Sie eine Festtafel mit Paletten. Legen Sie Teppiche und Kissen auf den Boden. Decken Sie den Tisch schön mit Kerzen, Windlichtern, Blumen, schönem Geschirr, farbigen Gläsern und Stoffservietten. Servieren Sie geröstetes Gemüse auf Silbertabletts und Salate in Keramikschüsseln. Spielen Sie sanfte Musik und erzählen Sie sich Geschichten.

8 — Draussen schlafen

Gemütliche Outdoorbetten auf einer Veranda. Foto über: Lonny

Wann haben Sie das letzte Mal unter freiem Himmel übernachtet? Diese heissen Sommernächte sind perfekt, um auf dem Balkon der Terrasse zu schlafen. Ein kleines Abenteuer, das den Alltag unterbricht und die kürzeste Nacht des Jahres bestimmt unvergesslich macht.

9 — Ein Hotelzimmer in der eigenen Stadt buchen

Ausgehen in der eigenen Stadt mit Dinner und Hotel. Foto: MKN

Wieso nicht Mittsommernacht an einem ganz andern Ort in der eigenen Stadt verbringen, nämlich in einem Hotelzimmer. Kofferpacken, ins Tram steigen und einchecken! Auf einer Terrasse essen und am nächsten Morgen entspannt vom Hotel ins Büro gehen.

10 — Erst ins Bett gehen, wenn es wieder hell wird

Frühstück im Bett. Foto über: @undouzeavril

Wenn Sie wieder einmal eine ganze Nacht durchmachen möchten, eignet sich die kürzeste Nacht ganz besonders dafür. Sie können bereits um etwa halb sechs unter die Decke und das mit einem guten Frühstück im Bett feiern!

Marianne Kohler Nizamuddin

