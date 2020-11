Die Ausgangslage Infos einblenden

Einheimische Gäste haben die Schweizer Ferienhotels im vergangenen Sommer gerettet. Im Unterschied zur Stadthotellerie, auf die sich der Zusammenbruch des Geschäfts- und Überseetourismus verheerend ausgewirkt hat, gab es in den Bergen (wie auch im Tessin) kaum Grund zum Klagen. Die grosse Mehrheit der 75 besten Winterhotels blickt auf einen guten oder gar einen Rekordsommer zurück.

Bestes Schweizer Winterhotel mit fünf Sternen ist erneut das Kulm in St. Moritz, ein Alpenmonument von Weltklasse mit grandioser Infrastruktur und exzellenter Führung. Grösste Aufsteiger des Jahres sind das Waldhotel Doldenhorn in Kandersteg und das Bestzeit Lifestyle Hotel in Parpan. Sie gewannen je neun Plätze.