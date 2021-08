Bahnlinie im Tösstal – Die 90-Jährige, die eine neue Zughaltestelle fordert Gertrud Furrer fragt sich, warum leere Züge beim Pflegeheim Blumenau in Lipperschwendi ohne Halt vorbeifahren. Ihr Ärger stösst auf Verständnis. Rafael Rohner

Getrud Furrer auf dem Parkplatz des Pflegeheims Blumenau direkt am Bahngleis: «Ich habe nichts zu verlieren.» Foto: Christian Merz

Sie war viele Jahre Redaktionsleiterin beim Schweizer Fernsehen und schrieb für verschiedene Zeitungen. Doch jetzt versteht Gertrud Furrer die Welt nicht mehr: «Täglich brausen im Halbstundentakt zwei Züge an uns vorbei», schreibt die 90-Jährige per E-Mail aus dem Pflegeheim Blumenau in Lipperschwendi bei Bauma an die Redaktion. «Einer hin, einer her, beide leer! Keiner hält.»

Dabei würde eine Haltestelle vor dem Heim, wo sie seit letztem Herbst wohnt, vieles vereinfachen. «Vor allem für das Personal und den Besuch.» Aber auch Gertrud Furrer wäre wieder mobiler, sie könnte ihre Ausflüge eigenständiger planen.