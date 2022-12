Verlosung – Die ABBA-Story Thank you for the music

In dieser Story als Musical wird die Geschichte von ABBA erzählt, moderiert und nachgespielt auf Deutsch. Sie beinhaltet auch eingeblendete original Videos und Wortmeldungen der Band auf Englisch. 13 Artisten sind on Stage, um über 30 Songs live und originalgetreu rüber zu bringen.



50 Jahre ABBA! Die wohl erfolgreichste Popgruppe aller Zeiten feiert 2022 Geburtstag. Grund genug um Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, die sich 1972 – ihren Anfangsbuchstaben nach – als ABBA formierten, mit einer ganz besonderen Hommage «Danke» zu sagen. Und welcher Name könnte dabei für eine Abba-Show zum 50. Jubiläum besser passen als «Thank you for the music»? Die Musical-Biographie von Erfolgsproduzent Bernhard Kurz wurde bereits bei der Tourpremiere 2016 vom Publikum frenetisch gefeiert und von der Presse mit Lob überschüttet. Ab 4. Mai 2023 kommt das zweistündige Live-Spektakel nun auf große Jubiläumstournee.

Die SonntagsZeitung verlost je 4 x 2 Tickets in der 1. Kategorie für folgende Vorstellungen:

Do. 4. Mai 2023, Volkshaus Zürich

Fr. 5. Mai 2023, Kursaal Arena Bern

So. 7. Mai 2023, Pentorama, Amriswil

Sa. 13. Mai 2023, San Franciscosaal, Basel

So. 14. Mai 2023, Kulturzentrum Braui Hochdorf

Vorstellungsbeginn jeweils um 20.00 Uhr.

