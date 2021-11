Tom Lüthi vor seinem letzten Rennen – «Die Ärzte hatten den Ellbogen schon aufgegeben»

Nach dem Rennen in Valencia wird Tom Lüthi sein Kombi nach rund zwei Jahrzehnten in den verschiedenen Weltmeisterschaftsklassen endgültig verstauen.

Tom Lüthi, der letzte GP nun in Valencia, das wird wohl für Sie auch ein Kampf mit den Emotionen?

Ja, das wird schon so sein. Das soll auch so sein. Der Motorrad-Rennsport war seit 20 Jahren mein kompletter Lebensinhalt, und wenn das nun vorbei ist, wird auf jeden Fall etwas fehlen. Ich bin aber absolut okay mit dem Entscheid.