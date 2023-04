Histamin-Intoleranz – Die Ärzte schickten ihn zum Psychiater Jahrelang litt Heinz Lamprecht an unklaren Beschwerden. Für ein Privatleben fehlte ihm die Energie. Nach langem Suchen fand er die Ursache in seinem Essen. Andrea Söldi

Shokofeh und Heinz Lamprecht mit selbst gebackenem Apfelkuchen: Seit sie eine histaminarme Diät halten, geht es ihnen deutlich besser. Foto: Silas Zindel

Auf dem Tisch der Familie Lamprecht im zürcherischen Marthalen steht ein frisch gebackener Apfelkuchen. Der Teig enthält Urdinkel- statt Weizenmehl. Die Zutat ist nicht das einzige ungewöhnliche Lebensmittel in ihrem Küchenschrank. Denn Shokofeh und Heinz Lamprecht leiden beide an einer Histamin-Intoleranz. Seit sie eine strenge Diät halten, geht es ihnen deutlich besser.

Ihre Krankheit ist komplex und geht mit diversen unspezifischen Beschwerden einher. Häufig sind Bauchschmerzen, Blähungen, laufende Nase, Kopfweh und Hautausschläge. Viele davon hatte Heinz Lamprecht schon als Kind. «Einen anderen Zustand kannte ich gar nie», erinnert er sich. Während des Studiums fühlte er sich zunehmend erschöpft und antriebslos. Für ein Privatleben habe ihm die Energie gefehlt, erzählt der 50-Jährige. «Die Ärzte fanden aber nichts. Sie gaben mir Vitamintabletten und wollten mich zum Psychiater schicken.»

Also machte sich der Umweltnaturwissenschaftler vor knapp 15 Jahren selbst ans Recherchieren. Im Internet und in der Fachliteratur suchte er intensiv nach Krankheitsbildern, die zu seiner Symptomatik passen könnten. In einer Apotheken-Zeitschrift stiess er schliesslich zum ersten Mal auf den Begriff Histamin-Intoleranz.

Wurst, Wein, Hartkäse – viele Lebensmittel enthalten Histamin

Histamin ist ein Stoff, der in zahlreichen Lebensmitteln in unterschiedlicher Konzentration vorkommt. Besonders viel davon enthalten fermentierte und gereifte Speisen wie Hartkäse, Sauerkraut, Wurst und Fischkonserven, Essig sowie schwere Weine und Biere. Mit der Lagerung von Lebensmitteln nimmt der Gehalt tendenziell zu. Einigen Betroffenen fehlt es am Enzym Diaminoxidase, welches Histamin im Darm abbaut. Der Stoff wird aber nicht nur von aussen zugeführt, sondern es handelt sich auch um ein körpereigenes Gewebehormon, das bei der Immunabwehr eine wichtige Rolle spielt.

Einige Lebensmittel wie etwa Schokolade, Zitrusfrüchte, Nüsse und Erdbeeren sowie gewisse Medikamente wie zum Beispiel Aspirin regen hingegen die sogenannten Mastzellen an, die dann gespeichertes Histamin freisetzen. Bei Überempfindlichkeit oder übermässiger Vermehrung dieser Immunzellen spricht man von einer Mastzellaktivierungserkrankung.

Weil die Beschreibung der Symptome passte, wagte Heinz Lamprecht einen Versuch und hielt sich an die empfohlene Diät. Er begann, mit frischen, unverarbeiteten Nahrungsmitteln zu kochen, und liess die als Auslöser genannten Zutaten weg. Tatsächlich stellte sich eine markante Besserung ein. In jahrelangen Selbstversuchen entdeckte er weitere Lebensmittel, die er nicht vertrug. Das herauszufinden, sei gar nicht so einfach gewesen, erzählt der Wissenschaftler. Denn manchmal habe der Körper erst nach vielen Stunden oder wiederholtem Konsum reagiert, sodass er sich der Ursache nicht sicher war.

«Viele Ärzte halten Histamin-Intoleranz für Humbug. Doch es steht ausser Zweifel, dass es das gibt.» Peter Schmid, leitender Arzt der Allergiestation am Universitätsspital Zürich

Der lange Leidensweg von Heinz Lamprecht sei typisch für diese Krankheit, sagt Peter Schmid. Als leitender Arzt der Allergiestation am Universitätsspital Zürich untersucht er auch häufig Menschen mit Verdacht auf Lebensmittel-Unverträglichkeiten. «Viele Ärzte halten Histamin-Intoleranz für Humbug, weil sie sich nicht an einem Laborwert oder Röntgenbild festmachen lässt», betont der Spezialist. «Doch es steht ausser Zweifel, dass es das gibt.»

Anders als eine Allergie sei die Unverträglichkeit praktisch nie lebensgefährlich, betont der Facharzt. Die Diagnose zu stellen, sei jedoch schwierig. Die Symptomatik kann im Laufe des Lebens zu- oder abnehmen und sich verändern. Nach einer Antibiotika-Therapie kann entweder eine Verschlimmerung oder Verbesserung erfolgen – je nachdem, welche Darmbakterien in Mitleidenschaft gezogen werden. Und auch psychische Faktoren können eine Rolle spielen.

Wenn Personen mit Verdacht auf Histamin-Intoleranz in seine Sprechstunde kommen, führt Schmid häufig einen Allergietest durch. Dabei wird Histamin unter die Haut gespritzt sowie verschiedene Stoffe wie etwa Pollen. Erfolgt eine allergische Reaktion, schüttet der Körper Histamin aus, und es entstehen gerötete Quaddeln. Bilden sich diese nicht innerhalb einer halben Stunde wieder zurück, ist dies ein Hinweis auf Histamin-Unverträglichkeit. Besteht weitere Unsicherheit, kann ein sogenannter oraler Belastungstest angezeigt sein: Während mehrerer Tage erhalten die Personen Histamin in Tropfenform in steigender Dosis sowie Tropfen mit einer Kochsalzlösung – also ein Placebo. Bis zu 40 Prozent zeigen auch nach Einnahme des Placebos Symptome.

Mangelernährung wegen Radikaldiäten

Meist bleibt Menschen bei einem Verdacht nichts anderes übrig, als der Reihe nach möglicherweise auslösende Lebensmittel wegzulassen und sich selber zu beobachten. Nicht alle reagieren auf die gleichen Lebensmittel, und einige vertragen mehr als andere. In den meisten Fällen sei es möglich, einzelne Lebensmittel versuchsweise wieder einzuführen, betont der Allergologe. Dies empfehlen auch internationale Leitlinien. Schmid rät deshalb vehement davon ab, langfristig sämtliche potenziell Histamin-fördernden Esswaren zu meiden. «Ich hatte schon mit Ratsuchenden zu tun, die wegen der strengen Diät untergewichtig oder mangelernährt waren.»

Damit es nicht so weit kommt, hat Heinz Lamprecht 2014 ein Kochbuch herausgegeben. Die histaminarme Küche sei eigentlich gesund und schmackhaft, betont der Autor. Denn es werde vorwiegend mit frischen Zutaten gekocht. Fertigprodukte müsse man tendenziell meiden oder auf verträgliche ausweichen. Kompliziert mache das Leben natürlich, dass man kaum im Restaurant oder bei anderen Leuten essen könne, räumt er ein. Viele Betroffene schlucken in solchen Situationen eine Tablette mit dem Enzym, das beim Abbau des Histamins hilft, oder ein Antihistaminikum, das die Wirkung des Stoffs blockiert. Manche können dann normal essen, ohne dass die Beschwerden auftreten.

Heinz Lamprecht publizierte 2014 ein Kochbuch für histaminarme Mahlzeiten, die gesund und schmackhaft sind – wie der frisch gebackene Apfelkuchen (links). Foto: Silas Zindel

Heinz Lamprecht ist in der Schweiz sozusagen zum Experten für die Krankheit geworden. 2009 hat er die Schweizerische Interessengemeinschaft Histamin-Intoleranz (SIGHI) gegründet, die mittlerweile über 1000 Mitglieder zählt. Er leitet eine Selbsthilfegruppe und regt die Gründung weiterer an, stellt sein grosses Wissen auf der Webseite und bei Beratungen zur Verfügung und pflegt einen Austausch mit Fachpersonen und Partnerorganisationen auf der ganzen Welt. Mittlerweile hat er seine Stelle in einem Umwelt-Beratungsbüro gekündigt und widmet sich hauptberuflich seinem Engagement.

Über die Krankheit hat Heinz Lamprecht auch seine Frau kennen gelernt. Shokofeh Lamprecht tappte ebenfalls lange im Dunkeln über den Grund ihrer gesundheitlichen Probleme. «Ich hatte früher oft starke Migräne und Nasenbluten», erzählt die 40-Jährige. «Doch jetzt bin ich praktisch beschwerdefrei.» Die gebürtige Iranerin lebte zuvor in Australien, wo Histamin-Unverträglichkeit damals ebenfalls kaum bekannt war. Nach dem Umzug in die Schweiz lernte sie in einer Wandergruppe ihren späteren Ehemann kennen, der sie auf das Thema aufmerksam machte. Mittlerweile hat das Paar drei Kinder und engagiert sich zusammen für die Unterstützung anderer Betroffener.

Bei Verdacht zum Arzt Infos einblenden Wie häufig eine Histamin-Intoleranz vorkommt, ist unklar. Während einige Fachärzte von weniger als 1 Prozent Betroffenen ausgehen, gibt es Studien, die nahelegen, dass es bis zu 20 Prozent sein könnten – vor allem in Industrieländern, wo immer weniger mit frischen Zutaten gekocht wird und Käse, Bier und Wein zum Speiseplan gehören. Die Ausprägung der Krankheit kann aber von sehr milde über mässig bis heftig ausfallen.



Bei anhaltenden Beschwerden, die keiner anderen Krankheit zugeordnet werden können, lohnt sich eine Abklärung bei einer spezialisierten Fachperson. Denn bevor man sich einer strengen Histamin-Auslass-Diät unterzieht, sollten andere Ursachen ausgeschlossen werden. Verwechslungsgefahr besteht zum Beispiel bei eigentlichen Nahrungsmittelallergien, allenfalls als Kreuzreaktionen auf Pollen, sowie bei Laktose-, Gluten- oder Fructose-Intoleranz. Erhärtet sich der Verdacht auf eine Histamin-Intoleranz, empfiehlt sich eine Ernährungsberatung bei einer spezialisierten Fachperson. Betroffene finden Informationen auf www.aha.ch oder www.histaminintoleranz.ch. (A. S.)

