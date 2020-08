Fieberhafte Suche nach Listerien-Quelle – Die Alarmglocken schrillten schon Mitte Juni 2018 34 Erkrankte, 10 Tote: Als Daniel Koch, damals noch im BAG, vor zwei Jahren von einem «ungewöhnlichen Liesterien-Ausbruch» sprach, tappte man im Dunkeln. Jetzt scheint der Zusammenhang geklärt. cpm

Bei Listerien-Ausbrüchen sind auch immer mal wieder Käsereien betroffen. Symbolfoto: Reuters

Mitte Juni 2018 stellte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Häufung von Listeriose-Fällen in der Schweiz fest. Im Oktober desselben Jahres ging der Bund an die Öffentlichkeit: «Das Ungewöhnliche an diesem Ausbruch ist, dass alle Fälle vom gleichen Subtyp sind», sagte Daniel Koch zu SRF, damals war er noch Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten im BAG. Der «Ausbruch», das waren damals noch 12 Fälle, 2 Menschen starben. «Es sind 12 Fälle, das ist nicht so viel. Aber 12 Fälle vom gleichen Typ in relativ kurzer Zeit – das ist aussergewöhnlich. Das hat uns veranlasst, eine nähere Untersuchung einzuleiten», ergänzte Koch.