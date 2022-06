Publikums-Liebling – Die Albino-Schildkröte aus der Waadt ist schon ein Welt-Star Medien rund um den Globus berichten über das einzigartige Tier, das Anfang Mai im Tropiquarium von Servion auf die Welt gekommen ist. Sébastien Galliker

Eine schwarz, die andere weiss: Die beiden jungen Galapagos-Riesenschildkröten in Servion VD (2. Juni 2022). Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Ein seltenes Ereignis: Anfang Mai sind im Tropiquarium von Servion, einer Art Zoo, in der Waadt zwei kleine Galapagos-Riesenschildkröten zur Welt gekommen. Die eine ist schwarz wie ihre Eltern, die andere weiss: Sie ist ein Albino, was noch nie zuvor beobachtet werden ist, weder in Gefangenschaft noch in freier Wildbahn.