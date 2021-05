Sweet Home: Homestory – Die allererste eigene Wohnung Die 18-jährige Fotografin Ella Mettler ist kürzlich in ihre erste Wohnung gezogen. Diese lässt sie ein wenig vergessen, dass die Welt gerade nicht so gross ist. Marianne Kohler Nizamuddin

Alle Fotos von Rita Palanikumar für Sweet Home .

Als die Fotografin Ella Mettler auf Instagram ihre selbst gestrichene weisse Kommode postete, dachte ich, das sei der richtige Moment, um sie für eine Homestory anzufragen. Ella wohnt nämlich in ihrer allerersten eigenen Wohnung! Wie sich das anfühlt und wie die junge Frau das Einrichten angegangen ist, hat sie uns bei unserem Besuch erzählt. Sie wohnt seit Januar in ihrer Einzimmer-Dachwohnung am Stadtrand von Zürich. Entdeckt hat sie die freie Wohnung auf einem Spaziergang.

Dank der Dachschräge vermittelt die Wohnung viel Gemütlichkeit und durch die vielen Fenster ist sie hell und freundlich. Als wir zu Besuch kamen, prasselte der Regen unaufhörlich nieder, wie an so vielen Tagen in diesem Mai! Doch man nahm den Frühling dennoch wahr, denn rundum leuchtete das frische Grün der Bäume in die Wohnung.