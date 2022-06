Beschleunigter Klimawandel – Die Alpen werden grüner Gebirgspflanzen breiten sich in den europäischen Alpen eindrücklich aus, wie eine neue Schweizer Studie zeigt. Das könnte man positiv deuten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Martin Läubli

Blick auf den Aletschgletscher vom Eggishorn aus: Mit der Abschmelzung der Gletscher wird Lebensraum frei für neue Gebirgsarten. Bild: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Als Berggänger in den Alpen nimmt man es kaum wahr, aber die Späher im All sehen es deutlich: Die alpinen Bergregionen werden immer grüner. Das stellen Forschende der Universitäten Basel und Lausanne anhand von Satellitenaufnahmen fest. Das Wachstum der Vegetation hat in den europäischen Alpen oberhalb der Baumgrenze zugenommen. Es betrifft knapp 80 Prozent des Alpenraumes. Bisher stand das grosse Schmelzen der Gletscher im Zentrum des öffentlichen Interesses. Die neue Studie, die am Donnerstag im renommierten Fachmagazin «Science» veröffentlicht wurde, zeigt jedoch, dass die Veränderungen in den Alpen durch den Klimawandel weit über den Rückgang der Eismassen hinausgehen.