Konfrontation mit China – Die Amerikaner brauchen eine Aufholjagd im Pazifik US-Aussenminister Antony Blinken reist durch Südostasien, in einer Grundsatzrede in Jakarta warnt er vor einem aggressiven China. Aber was hat Washington eigentlich zu bieten? Arne Perras

«Wir sind entschlossen, freie Navigation im Südchinesischen Meer sicherzustellen»: Aussenminister Antony Blinken spricht in Jakarta über die Indopazifik-Strategie der USA. Foto: Keystone

Jakarta also. Das ist kein Zufall. US-Aussenminister Antony Blinken wählte das Land Indonesien, um am Dienstagmorgen seine Grundsatzrede zur Strategie im Indopazifik vorzutragen. Es ist das bevölkerungsreichste Land in Südostasien und eines, das eine merkliche Distanz zu Peking pflegt. Schon das macht den Staat für Washington zunehmend interessant.

Blinken verpackte seine Rede als ein grosses Versprechen, den indopazifischen Raum «frei und offen» zu halten, doch er weiss natürlich, dass er dafür verlässliche Partner in der Region braucht. Eigentlich sind die Philippinen seit langer Zeit die engsten Verbündeten in der Region. Doch die erratische Politik von Präsident Rodrigo Duterte, der in den vergangenen Jahren immer wieder heftig zwischen Peking und Washington hin und her schaukelte, hat Washington zunehmend irritiert. Verlässlichkeit sieht anders aus.