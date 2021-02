Kolumne von Julia Weber – Die Anarchistin Diese Woche beobachtet unsere Kolumnistin einen Mann, der gern eine Frau zurechtweisen würde. Ob er sich traut? Meinung Julia Weber

Bei den Containern an der Kanzleistrasse stehe ich, unter mir fährt der Zug, und im Zug sitzen Menschen, bewegen sich Richtung Süden. Ich beobachte einen langen Herrn mit einer Mütze, die mich denken lässt, dass er vielleicht auch gern ein Forscher geworden wäre, im tiefen Eis, am Südpol vielleicht, Eisschichten abtragend oder den Boden am Grund des Meeres. Und während ich ihn beobachte, beobachtet er wiederum – hinter einer Laterne stehend – eine Frau, die von einem Elektrorad steigt, hinten ein Anhänger, im Anhänger eine Tüte, auf der steht «Besser kaufen, besser leben».