Wir warteten auf unseren Anschlussflug, in den Katakomben für Umsteiger, es hatte wahnsinnig viele Leute. Nach einigem Anstehen bestellten wir einen Imbiss, da riefen sie unseren Flug aus, er war an ein anderes Gate umdisponiert worden. Wir liessen unsere Becher stehen, stopften die Brötchen in die Rucksäcke und hasteten mit unseren Rollkoffern durch die Gänge, dann eine Treppe hoch, oben kontrollierten Uniformierte unsere Bordkarten.

«Sie haben zu viel Handgepäck», sagte der Mann vor dem Gate. Ich erwiderte: «Ein kleiner Rollkoffer und ein Rucksack sind erlaubt», und zeigte ihm das Piktogramm auf der Bordkarte, «schauen Sie.» «Tut uns leid», sagte der Mann, «Sie müssen die Koffer aufgeben.» Während er mit uns sprach, schaute er auf die Bordkarten der Passagiere, die vorbeidrängten, «in Ordnung», sagte er immer wieder.