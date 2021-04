Eigentlich eine trockene Angelegenheit, aber jetzt Anlass für Emotionen: Proteste vor dem Capitol in Atlanta gegen das neue Wahlgesetz. Foto: Erik S. Lesser (Keystone)

Amerikas Demokratie ist derzeit akut gefährdet. Und das liegt vor allem daran, was aus den Republikanern in den vier Jahren geworden ist, in denen Donald Trump Präsident war, und wie sie jetzt darauf reagieren, dass die Wähler dieser Präsidentschaft ein Ende bereitet haben.

Die Antwort der Republikaner auf diese Wahlniederlage besteht nicht darin, sich zu fragen, ob es ein Problem mit ihrer Politik oder ihrem Personal gibt. Sondern darin, die Wahlgesetze in den Bundesstaaten so zu ändern, dass es für jene Wähler, die überwiegend den Demokraten zuneigen – allen voran Schwarze –, schwieriger wird, ihre Stimme abzugeben.

Da der klägliche Rest an Programm, über den die Republikaner noch verfügen, und ihre ebenso dürftige Auswahl an Kandidaten vielerorts nicht mehr reichen, um genügend eigene Wähler anzuziehen, soll eben für möglichst viele Wähler der Konkurrenz das Wählen so mühsam gemacht werden, dass sie daheimbleiben.

Die neuen Wahlgesetze der Republikaner fussen auf einer Lüge.

In Georgia, einst eine republikanische Bastion, in der bei den jüngsten Wahlen jedoch Demokraten gewonnen haben, ist so ein neues Wahlgesetz, das in Wahrheit eher ein Wahlbehinderungsgesetz ist, gerade in Kraft getreten. Nicht alles, was darin steht, ist antidemokratisch oder gar rassistisch. Aber der Geist, den das Gesetz atmet, ist beides.

Hinzu kommt, dass die neuen Wahlgesetze der Republikaner auf einer Lüge fussen: dass eigentlich Donald Trump die Wahl im November gewonnen habe oder hätte gewinnen müssen, ihm der Sieg aber durch Betrug und Trickserei von den Demokraten gestohlen worden sei. Die neuen Regeln, so das Argument der Republikaner, seien daher notwendig, um die «Integrität» amerikanischer Wahlen zu garantieren und zu verhindern, dass so ein Betrug noch einmal vorkommen könne.

Dadurch wird Trumps Behauptung vom geraubten Wahlsieg, für die es keinen einzigen Beleg gibt, von der Republikanischen Partei offiziell zur Wahrheit erklärt und zur Grundlage für Politik gemacht. Für ein Problem, das in der Realität nicht existiert, erfinden die Republikaner eine angebliche Lösung, die wiederum sehr reale und schädliche Folgen für Amerikas Demokratie haben könnte.

Im Moment ist nicht zu erkennen, wie die Republikaner aus dem Lügen- und Verschwörungswirrwarr, in das sie Trump gefolgt sind, wieder herausfinden. Darauf, dass Konzerne wie Coca-Cola oder Delta Airlines, die in Georgia ihre Firmensitze haben und das neue Wahlgesetz überraschend offen kritisiert haben, die Partei schon wieder zur Vernunft bringen werden, sollte man nicht hoffen.

Das Risiko ist gross, dass die Kritik der Unternehmen das Gegenteil des Gewünschten bewirkt.

Die Zeit, in der die Republikaner die Partei der Grossunternehmen waren, ist vorbei. Diese früheren Verbündeten gehören aus Sicht der Partei längst zu den Feinden, zur arroganten, linken Elite, die sich gegen das wahre Amerika gestellt hat.

Das Risiko ist gross, dass die Kritik der Unternehmen eher das Gegenteil des Gewünschten bewirkt. Denn auf diese Weise gerät nun auch das Wahlrecht – eigentlich eine trockene, technische Angelegenheit, über die man ohne Gefühlsausbrüche reden können müsste – in den Fleischwolf der Kulturkämpfe, die Amerika zerreiben.

Für die Vereinigten Staaten bedeutet das alles nichts Gutes. Eine Demokratie kann nicht überleben, wenn sie von einer der Parteien, die sie tragen sollen, im Stich gelassen wird.

