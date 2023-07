Duell der Blockbuster – Die Apokalypse wird rosa «Barbie» und «Oppenheimer» starten gleichzeitig im Kino, ein Fest für Memes und Marketing. Jetzt macht sogar Tom Cruise mit. Cornelius Pollmer , David Steinitz

In «Barbie» wird die berühmte Puppe aus ihrem rosa Paradies in die echte Welt katapultiert. Foto: PD

Für die Subkultursparte «Gehobener Quatsch im Internet» wird es ohnehin ein gutes Jahr. Das Angebot an Irrsinn (Musk) und Anachronismen (Krönung Charles III.) ist in den Weltnachrichten weiterhin beachtlich. Mit dem grössten Vergnügen dieser Tage konnte aber schon deswegen niemand rechnen, weil es sich eher zufällig ergeben hat. Und so wie die schönsten Momente im Leben den Menschen oft gänzlich unerwartet ereilen, verhält es sich mit einem Phänomen, das von Kennern als «Barbenheimer» bezeichnet wird.