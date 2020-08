Kolumne von Michèle Binswanger – Die Après-Trainings-Bier-Frage Von Alkohol nach dem Training raten Experten ab. Aber ist es wirklich so schlimm? Wir meinen: nein – und haben eine Studie gefunden, die sogar eine positive Verbindung macht. Meinung Michèle Binswanger

Ein kühles Bier nach dem Training, ich kenne Sportler, die trotz aller Erschöpfung meilenweit dafür gehen würden. Besonders im Sommer mit seinen langen Abenden darf auf das erste Feierabendbier auch mal ein zweites folgen, man hat es sich schliesslich redlich verdient. Und die Motivationsdynamik funktioniert auch umgekehrt, wie eine repräsentative amerikanische Studie ergeben hat. Demnach trainieren regelmässige Konsumenten von Alkoholika in der Regel häufiger als Abstinenzler. Warum das so ist, ergibt sich nicht aus der Studie, aber ich habe eine Ahnung. Bei mir funktioniert es so: Habe ich bei einer Party über die Stränge geschlagen, gehe ich am nächsten Tag grad extra trainieren – und zwar umso intensiver. Weil ich mir beweisen will, dass das eine das andere nicht ausschliesst.