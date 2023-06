In einem Park oder am Rhein könnte man ein offenes «White Dinner» oder etwas Ähnliches veranstalten, das die Basler Bevölkerung und die Art-Gäste bei einem besonderen Event zusammenführt.

Die Art Basel braucht last but not least ein Gesicht. Alle Hoffnungen liegen auf der neu gewählten Lokaldirektorin Maike Cruse, die das neue Gesicht der Art Basel werden muss.