Kolumne von Rudolf Strahm – Die Auferstehung der «klinisch Toten»

Solche Plakate haben bei den Wählern offenbar Eindruck hinterlassen. Foto: Carsten Koall (Keystone, DPA)

So hatte man es nicht erwartet. Der Wahlsieg der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands war die grosse Überraschung. Noch vor kurzem dümpelte die früher regierungserprobte SPD in Umfragen und Regionalwahlen bei 12 Prozent. Nun erreichte sie 25,7 Prozent der Wählerstimmen.

Noch im Frühjahr wurde die SPD für bedeutungslos und «klinisch tot» erklärt. Fast europaweit – auch in Frankreich, Italien und Holland – hielt man das historische Versinken der Sozialdemokratie in der Bedeutungslosigkeit für unausweichlich. Der wirtschaftliche, globale Strukturwandel hatte ihre Wählerbasis dezimiert. Und vor allem ihre polarisierenden Positionen in der Migrationsfrage hatten die traditionellen Wählerschichten vertrieben.