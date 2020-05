Umgang mit Heimbewohnern – Die Aussagen des ehemaligen Gefängnischefs polarisieren Heimbewohner seien eingesperrt, schreibt Thomas Manhart. Die Gesundheitsdirektion kontert mit Zahlen,

eine Beschwerdestelle prüft rechtliche Schritte. Hélène Arnet

Sind Heimbewohner Gefangene? Die Fachleute gewichten das Besuchsverbot unterschiedlich. Bild: Reto Oeschger (Archiv)

«Was gegenwärtig mit den alten Menschen gemacht wird, erfüllt die Tatbestände der Freiheitsberaubung und der Nötigung.» Diese Meinung vertritt der langjährige Chef des Zürcher Amts für Justizvollzug Thomas Manhart in einem persönlichen Beitrag in dieser Zeitung. Er schreibt als Jurist, als Sohn einer Mutter, die in einem Pflegeheim lebt, und als Vater eines behinderten Kindes.