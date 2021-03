Krisen-Club FC Basel – Die Basler Bombe tickt anders Ein abgesetzter Captain, eine Fan-Demo und der bevorstehende Einstieg britischer Investoren haben die rotblaue Welt am Montag erschüttert. Nun empfängt ein zuletzt desolates Team den neuen Vorzeige-Club BSC Young Boys. Oliver Gut

Es brennt in Basel – aber Bernhard Burgener scheint dies nicht zu beeindrucken. Foto: Sven Thomann (Freshfocus).

Basel tickt anders. Das war zu Beginn des neuen Jahrtausends der Slogan des Basler Standortmarketings, um auf die Besonderheiten an der Stadt am Rhein aufmerksam zu machen – basierend auf der Tatsache, dass die Uhren in Basel im Mittelalter tatsächlich eine andere Zeit anzeigten als in den umliegenden Gebieten.

Anders als die übrige Schweiz tickt die Stadt auch, wenn es um den Fussball geht. Der FC Basel ist Wahrzeichen. Kulturgut. Tägliches Gesprächsthema. Doch seit Bernhard Burgener die Geschicke dieser Institution leitet, kommt man zunehmend zum Schluss, dass es der Zeitzünder einer Bombe ist, der da tickt.