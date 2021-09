Expansion nach Zürich – Die Basler «Pizza Bros» kommen an die Europaallee Die Pizzakette Vito will Zürich erobern. Sie ist unter anderem bekannt für die Meterpizza. Claudia Schmid

Vito ist bekannt für lange Pizzas zum Teilen. Foto: Claudia Link

Pizzastücke am Laufmeter zum Teilen, Belegung nach Wunsch, kleine Stücke mit veganen Zutaten, eigenes Restaurantradio, junges Personal: Mit diesem Konzept haben vier Freunde mit gutem Netzwerk in der Basler Ausgangsszene vor fünf Jahren die Stadt am Rheinknie erobert. Das 2017 gegründete Unternehmen der selbst ernannten «Pizza Bros» ist Jahr für Jahr gewachsen und beschäftigt inzwischen um die 100 Mitarbeiter. Vito-Pizzerias gibt es in Basel in vier Ausgaben.

Nach einer längeren Standortsuche soll jetzt die grösste Schweizer Stadt erobert werden: Im Frühling 2022 zieht die Hipsterpizzeria an die Zürcher Europaallee. Geplant ist gemäss Pressemitteilung ein «einladender Treffpunkt mit Dorfcharakter» beim Bahnhofsausgang Richtung Sihlpost – dort, wo sich derzeit das Pop-up Parlour befindet.

Grosse Konkurrenz

Die Expansion scheint zur richtigen Zeit zu kommen, zumal Pizza seit der Pandemie so beliebt ist wie noch nie. Fast im Wochentakt öffnen derzeit neue Pizzalokale – wie jüngst das Grazie beim Brupbacherplatz.

Die Konkurrenz für Vito in der dynamischsten Gastrostadt der Schweiz dürfte also nicht klein sein, auch wenn die gut frequentierte Lage vielversprechend ist. Denn ein breites Pizzaangebot für Pendlerinnen und Pendler ist auf der Sihlpost-Seite des Bahnhofs bisher eher Mangelware.

