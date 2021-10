Valentino zieht aus – Die Beauty-Villa verschwindet aus dem Zürcher Seefeld Der ikonische Bau an der Bellerivestrasse wird nach 20 Jahren abgerissen. Der Promicoiffeur hat damit ein gutes Geschäft gemacht – und weiter grosse Pläne. Emil Bischofberger

Die Visiere künden das Ende der Beauty-Villa schon lange an: Bis Januar, allerhöchstens Februar bleibt Valentino noch an der Bellerivestrasse. Foto: Ela Çelik

Das Haus als Wahrzeichen Zürichs zu umschreiben, wäre etwas gar hoch gehängt. Aber ein «Wahrzeichen» mit Anführungszeichen ist die Beauty-Villa von Coiffeur Valentino definitiv. Sprich ein Haus, das nicht von seiner Architektur her bedeutungsvoll ist, das aber trotzdem alle kennen.

Wer vom rechten Seeufer her in die Stadt fährt, kann den frei stehenden Bau an der Ecke Bellerive-/Feldeggstrasse gar nicht übersehen: die strahlend weisse Fassade und die vielen Stuckaturen, Säulen und Statuen. Wer hat sie nicht während der Wartezeit am Rotlicht, das sich praktischerweise gleich davor befindet, des Längeren studiert? Als einen «schneeweissen Zuckerbäcker-Traum» beschrieb die NZZ den Bau 2001.