Smartwatch, Hantel, Bob – Die beliebtesten Sportartikel der Schweizerinnen und Schweizer Wie halten sich die Menschen während der Pandemie fit? Wir haben exklusive Zahlen zu den meistverkauften Produkten und verraten, was die Ladenhüter sind. Christian Brüngger , Anna Baumgartner

Karikatur: Felix Schaad

Dieses verflixte Virus prägt nun schon über ein Jahr unser Leben – und damit auch, wie wir uns sportlich betätigen (können). Welche Sportartikel die Schweizer darum online einkaufen, lässt Rückschlüsse zu, wie das Virus unseren Bewegungsalltag verändert hat.

Die Mehrheit der Aussagen dieses Textes basiert auf Zahlen von Galaxus, welche die Firma für diese Redaktion zusammenstellte: Erstens ist die Migros-Tochter die grösste Onlinehändlerin in der Schweiz, ihre Zahlen sind also repräsentativ. Zweitens kann das Unternehmen noch die spezifischste Frage zum Thema beantworten. Allerdings liefert es nie die exakte Zahl der verkauften Artikel. So viel Transparenz ist dem Branchenprimus dann doch zu viel.