Überraschung im Gemeinderat – Die Bellerivestrasse verliert vorübergehend zwei Spuren Richard Wolff (AL) hat alle überrumpelt, als er einen halbjährigen Versuch ankündete. Der Zubringer von der Goldküste wird verschmälert. Beat Metzler

Die Bellerivestrasse im Seefeld muss saniert werden. Umstritten ist, wie viel Kapazität sie haben muss. Foto: Tamedia

Diese Überraschung ist gelungen. Ganz beiläufig zündete Tiefbauchef Richard Wolff (AL) am frühen Mittwochabend im Gemeinderat eine kleine verkehrspolitische Bombe.

Eigentlich ging es um die Verschiebung einer Vorlage zu Velospuren an der Bellerivestrasse. Nichts Dramatisches. Als Wolff das Wort ergriff, äusserte er sich aber kaum dazu. Stattdessen kündete er an, dass ein Grossteil der Bellerivestrasse von ungefähr der Badi Tiefenbrunnen bis vor dem Opernhaus schon bald zwei der bisher vier Autospuren verlieren wird. Allerdings nicht für immer. «Es handelt sich um einen halbjährigen Versuch», sagte Wolff.

Diesen Test am lebenden Stadtkörper begründete Richard Wolff mit einer Studie zur Verkehrssituation an der wichtigen Zufahrtsachse. Die Untersuchung habe ergeben, dass die Bellerivestrasse auch zweispurig funktioniere und durch einen Abbau keine Kapazität verloren gehe. Für die Beschränkung der Anzahl der Autos, die von der Goldküste Richtung Stadtzentrum gelangen, sorge allein das Bellevue. «Das ist der alles entscheidende Flaschenhals», sagte Wolff.

Mit dem sechsmonatigen Versuch soll nun die Behauptung der Studie überprüft werden. Die Tempolimite bleibe gleich. Nach dem Versuch gehe man vorerst zurück zum heutigen Regime und werte die Sache aus. Auch der deutlich autofreundlichere Kanton habe sich für den Test ausgesprochen.

Parlamentarier hatten keine Ahnung

Die Idee zum Halbierungs-Test entstammt einer Gruppe aus verschiedenen Betroffenen, die in Workshops über die umstrittene Sanierung der Bellerivestrasse berät. Nur deren Teilnehmer wussten davon. Sie mussten stillhalten. Nicht einmal die zuständigen Gemeinderäte aus der Verkehrskommission hatten eine Ahnung. Entsprechend überrumpelt fühlten sie sich am Mittwochabend. «Alle sind butzig», sagte einer. Andreas Egli (FDP) forderte Wolff auf, sich künftig an die üblichen Abläufe zu halten.

Wolff wird am Donnerstag eine Pressekonferenz zum Thema veranstalten. Vor dieser habe er den Gemeinderat informieren wollte, begründet ein Sprecher die ungewohnte Verkündung. An dieser Orientierung wird Wolff weitere Details bekannt geben.