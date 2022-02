Tötungsdelikt in Interlaken – Die Ehefrau wird angeklagt Nun ist es fix: Im Tötungsdelikt Des Alpes wird die Ehefrau des Opfers angeklagt. Ein Gerichtstermin steht noch nicht fest. UPDATE FOLGT

So sah es am Donnerstag nach dem Tötungsdelikt vom 18. Oktober 2020 vor dem Restaurant Des Alpes aus: Es wurden viele Blumen und Kerzen niedergelegt, um dem verstorbenen Wirt und Pächter zu gedenken. Foto: Nathalie Günter

Am 18. Oktober kam es in der Wohnung ob dem Des-Alpes-Restaurant am Höheweg in Interlaken zu einem Tötungsdelikt. Nach Abschluss der umfangreichen Ermittlungen klagt nun die regionale Staatsanwaltschaft Oberland die 35-jährige Beschuldigte, Ehefrau des Opfers, beim Kollegialgericht in Fünferbesetzung des Regionalgerichts Oberland an. «Sie wird sich wegen Mordes eventuell vorsätzlicher Tötung zu verantworten haben», schreibt die regionale Staatsanwaltschaft Oberland in ihrer Mitteilung.

Die Staatsanwaltschaft erachtet es, gestützt auf die Ermittlungsergebnisse als erwiesen, dass die Beschuldigte dem Opfer, ihrem damals 61-jährigen Ehemann, mit einem Baseballschläger tödliche Kopfverletzungen zugefügt hat. Die Beschuldigte bestreitet diesen Vorwurf. Der 61-jährige Mann war am 19. Oktober 2020 in seiner Wohnung tot aufgefunden worden, er wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Die mutmassliche Täterin wurde am 9. November 2020 angehalten und befindet sich seither in Untersuchungshaft (wir berichteten). Der Gerichtstermin steht noch nicht fest.

pd/ngg

