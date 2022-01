Preisgekrönte Renate Reinsve – Die beste Schauspielerin der Welt Eigentlich wollte die Norwegerin ihren Beruf an den Nagel hängen – dann erhielt sie einen Anruf für die Hauptrolle in «The Worst Person in the World». Matthias Lerf

Die Auszeichnung als beste Darstellerin von Cannes brachte Renate Reinsve nicht nur zahlreiche Filmangebote, sondern auch einen Auftritt an der Pariser Fashion Week im Herbst 2021. Foto: Getty Images For Louis Vuitton

Die beste Schauspielerin der Welt? Das schreibt sich leichthin. Aber wenn ein Film «The Worst Person in the World» heisst, zu den allerbesten des Jahrgangs 2021 gehört und hauptsächlich vom Spiel der Hauptdarstellerin lebt, muss es einfach sein. Damit ist auch Renate Reinsve einverstanden: «Stimmt. Manchmal fühle ich mich als beste Schauspielerin der Welt. Manchmal als schlechteste. Um das geht es doch auch in unserem Film, oder?»