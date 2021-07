Routen und Tipps – Die besten Anstiege von Lesern für Velofans Der Kanton Zürich ist ein Eldorado für Radfahrer, die gerne klettern. Das zeigen die Lieblingsrampen unserer Leserinnen und Autoren. Pia Andrée Wertheimer

Offenbar befinden sich unter den TA-Lesern wahre Rampenkenner. Denn: Auf den Artikel «Das sind Zürichs beste Anstiege für Velofans» gingen bei der Redaktion Anekdoten zu den erwähnten Anstiegen ein.

Leser Martin Eggenberger erinnert sich an eine Anekdote aus der Profiwelt: «Der Anstieg Nummer zwei (Mannenrain in Dürnten) war vor etwa 35 Jahren mal Teil der Tour de Suisse. Es war amüsant, zu sehen, wie die Profis ihre Velos den Berg hinaufstiessen. Leider hatten die meisten viel zu grosse Übersetzungen montiert.» Dieser Anstieg gehörte damals zum «Revier» des Zürcher Oberländer Radprofis Albert Zweifel. Und die Geschichte geht, er habe damals dafür gesorgt, dass die Mannenrainstrasse als eine seiner Trainingsrampen in die Strecke der Tour de Suisse aufgenommen wird. Als Einheimischer wusste er genau, welche Übersetzung dafür nötig war – im Gegensatz zu seiner Konkurrenz.