Lesetipps für den Winter - Die besten Bücher gegen den Januar-Blues

«Ja, es ist so. Ihr dürft ruhig lachen» : Isabel Hemmel. Foto: Moira Jurt

Januar ist Lesezeit. Nie ist man glücklicher mit einem Buch zu dieser Zeit – es können auch zwei oder drei sein. Denn: Draussen ist es kalt. Drinnen gibt es die schönsten Geschichten. Manche wärmen das Herz. Andere regen an, selber was zu tun, die Stadt wird dann zum Echoraum für Romane. Am Ende taut es, und die Tage werden länger. Bücher helfen, die dunklen Monate zu überleben.

«Ciao»

Dieser Roman von Johanna Adorján wärmt einem das Herz. Nicht nur, weil er mich zum Beispiel an die Sommerferien erinnert, sondern weil er klug und lustig ist. Hans Benedek war Kulturjournalist von Rang, jetzt merkt er, dass er nicht mehr mitkommt und eine andere Generation mit eigenen Kanälen längst selbstbewusst zum Überholmanöver angesetzt hat. So wie die Youtuberin und Feministin Xandi Lochner. Von ihr soll Benedek ein Porträt schreiben. Dass das nicht gut gehen wird, ist klar. Adorjáns Roman ist keine Abrechnung mit dem alten, weissen Mann, auch die Jungen bekommen ihr Fett weg. Es ist eine satirische Betrachtung eines Kulturwandels und eine Liebeserklärung an die Zeitung. Leute, die schon mal in einer Redaktionskonferenz sassen oder eine Sparrunde mitgemacht haben, werden sich Passagen unterstreichen wollen. Allen anderen sei gesagt: «Ja, es ist so. Ihr dürft ruhig lachen». Isabel Hemmel