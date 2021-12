«Apropos» – der tägliche Podcast – Die besten Geschichten des Jahres

Vor 50 Jahren starben in Feldmeilen acht Menschen bei einem Zugunglück – die Nacherzählung dieses tragischen Ereignisses gehört für Blattmacherin Angela Barandun zu den stärksten Geschichten des Jahres 2021. Foto: PD

In fast zweihundert Folgen von «Apropos» kamen Journalistinnen und Journalisten des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia zu Wort und berichteten über ihre Recherchen. In der Weihnachtsfolge von «Apropos» kommen all jene zu Wort, die übers Jahr viel zu selten einen Auftritt haben – aber für die Zeitung und die Website entscheidend sind: all die Blattmacher und Produzentinnen und Themenplaner im Newsroom.

In dieser Folge stellen einige von ihnen ihre liebsten Texte aus dem Jahr 2021 vor. Zum Nachlesen gibt es sie hier:

In der nächsten Woche hören Sie bei «Apropos» eine Spezialserie. Laura Bachmann und Vivienne Kuster gehen noch einmal den Pandora Papers und ihren Konsequenzen auf die Spur.













