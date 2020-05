Zehn Rezepte – Die besten Grill-Saucen aus aller Welt Richtig köstlich schmeckt das Grillgut erst, wenn dazu selbst gemachte Saucen verschiedener Herkunft serviert werden. Zehn einfache Zubereitungen. Daniel Böniger

Munteres Saucen-Zubereiten beim Autor zu Hause: Es gab Grillkäse, Lammkoteletts und grüne Spargeln dazu. Und Chips… Daniel Böniger

Grüne Spargeln mit Fleur de sel. Mit Frischkäse gefüllte Champignons. Saftige Hohrücken-Steaks, innen noch rosa. Fangfrische Forellen mit Zitrone und Kräutern im Bauch ... Schön und gut, aber all diese Köstlichkeiten sterben den geschmacklichen Tod, wenn Sie am Ende in Heinz-Ketchup oder sonst einer gekaufte Sauce ertränkt werden.