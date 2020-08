Sommer-Gastronomie – Die besten Orte am Wasser In diesen Cafés, Bars und Restaurants direkt am See, an der Limmat oder an der Sihl lassen sich die Ferien verlängern. Unsere Favoriten. Claudia Schmid

Ferienkoller? In Zürich lässt sich damit leben. Dank zahllosen Gastrobetrieben direkt am Wasser kann man das Urlaubsgefühl in die Länge ziehen. Wir haben die besten Orte für die (vielleicht) letzten heissen Tage an drei Gewässern zusammengetragen. Falls Sie einen besuchen wollen: Unbedingt die aktuellen Öffnungszeiten prüfen. Je nach Wetterlage sind die Orte nicht geöffnet.

Limmat: Nude

Hinten käfele, vorne baden: Das Nude im Tanzhaus. Foto: Sabina Bobst

Beim Brückenpfeiler stehen Jungs. Sie getrauen sich nicht, in den Fluss zu springen. Bis sie es wagen, haben wir bereits einen Cappuccino (5 Fr.) getrunken und einen guten, hausgemachten Bagel mit getrockneten Tomaten (10 Fr.) gegessen. Stundenlang könnten wir an den Promenadenplätzen der Nude-Bar beim Unteren Letten sitzen bleiben. Wer da alles vorbeiläuft! Auch drinnen lässt es sich verweilen: Der Betonbau der Stararchitekten Barozzi Veiga aus Barçelona ist ein Wurf, und die freundliche Nude-Crew hat ein Händchen für gute Playlists.

Wasserwerkstr. 127 A, 8037 Zürich, www.nude-zurich.com, täglich geöffnet

Limmat: Storchen

Mitten an der Limmat, im Herzen der Stadt: Openair-Plätze der «La Rôtisserie». Foto: PD

Sie waren nie in Venedig? Der Ausblick von der Storchen-Terrasse kommt dem ­Venezia-Gefühl recht nahe. Der Blick geht auf die gestreiften Pfähle der Schiffhaltestelle. Boote brausen so nahe vorbei, dass man die Gischt spritzen hört. Seit einem guten Jahr ist ­Stefan Jäckel (15 «Gault Millau»-Punkte) Küchenchef. Er bereitet Zürcher Geschnetzeltes, Heilbutt oder aktuell ­Sommerbock vom Holzkohlegrill zu. Beliebt ist der edle «One Hour»-Lunch: Wenn er nicht innerhalb einer Stunde serviert wird, ist das Menu offeriert.

Weinplatz 2, 8001 Zürich, www.storchen.ch, täglich geöffnet

Limmat: Riva Bar

Diese kleine, schlauchartige Bar am Limmatufer nicht weit von der Wipkingerbrücke,die nur im Sommer offen ist, geht in die dritte Saison. Und serviert neben klassischen Drinks wie Negroni Sbabliato (13 Fr.) oder Moscow Mule (15 Fr.) aufregende Cocktails. Etwa den Caprese (16 Fr.) mit einer Infusion aus Gin, Basilikum, Tomate und Zitrone. Zum “bödele” gibts Pizza-Streetfood: Gefaltete, in Papier eingepackte Pizzastücke (9.50) aus der Pizzeria San Gennaro. Die befindet sich auf der angrenzenden Terrasse. Am besten, man reserviert dort fürs anschliessende Dinner gleich einen Platz.

Hönggerstr. 43, 8037 Zürich, www.rivazurigo.ch , täglich geöffnet ab 17 Uhr (Mo-Do), sowie ab 16 Uhr (Fr-So)

Limmat: Panama Bar

Im Wasser herrscht meist Dichtestresse, auf der Terrasse ist es angenehm: Panama Bar, Badi Oberer Letten. Foto: Anna-Tia Buss

Das Panama auf der Terrasse der Badi Oberer Letten und ist ruhiger als die gegenüberliegende Primitivo-Bar. Man sitzt direkt über der Limmat. Nirgends ist sie voller als hier, es gibt also viel zu sehen. Passend zur Location werden südamerikanisch interpretierte (Fisch)gerichte serviert: Pulpo-Ceviche (12 Fr.), Fisch-Tacos (10 Fr./2 Stk.) oder Empanadas. Der Must-Have-Drink? Ein Panama Libre (14 Fr.). Sonntags gibts Brunch.

Lettensteg 10, 8037 Zürich, www.panamabar.ch, täglich geöffnet

Sihl: Sihlmatt

Fangfrische Forellen sind die Spezialität in diesem Ausflugsrestaurant. Foto: PD

Forelle blau oder gebraten aus nächster Nähe mit Salzkartoffeln und Nussbutter (27 Fr). Kopfsalat mit köstlicher Chnobli-Salatsauce. Weisswein. Weissbrot. Für die Kinder Spiegeleier vom Sihlmättli-Huhn und ein riesiges Feld zum Spielen. Dieses Ausflugsrestaurant bei der Kantonsgrenze ZH/ZG liegt zwar im Zugerland, und die Sihl, in der sich wie in einer Wanne baden lässt, ist fünf Minuten entfernt. Egal. Dieser Ort ist zu schön, um ihn nicht wenigstens einmal besucht zu haben.

Sihlmatt, 6313 Menzingen, www.sihlmatt.ch, täglich geöffnet

Sihl: El Lokal

Die «allerletzte Insel an der Sihl», wie sich dieser Betrieb selber nennt, ist gerade ­20 Jahre alt geworden. Gross gefeiert wird das Jubiläum wegen Corona nicht. Umso mehr lohnt es sich, diese Oase wieder mal aufzusuchen. Man sitzt hier mitten in der Stadt im Schatten am Fluss. Seit dem 17.8. wird nach einer Pause endlich wieder das beliebte Mittagsmenü serviert. Es ist liebevoll zubereitet und betitelt («Quesadillas wie in Yucatan»), bio und bezahlbar: Vegi kostet 18.50 Fr.; Fleisch 21. 50 Fr.

Gessnerallee 11, 8001 Zürich, www.ellokal.ch, täglich geöffnet

Sihl: Kraftwerk

Co-Working-Space, Kaffee und Restaurant: Dieser sympathische Betrieb im EWZ-Unterwerk ist im Sommer trotz zentraler Lage angenehm ruhig. Vor dem Eingang direkt mit Blick auf die Hündelerpromenade an der Sihl gibt es viele beschattete Openair-Sitzplätze und täglich einfache, vegetarische Menus: Couscous-Salat, diverse Bowls oder Suppen (ab 15 Fr.). Auch frühstücken lässt sich hier wunderbar.

Selnaustr. 25, 8001 Zürich, www.kraftwerk.coffee, Mo-Fr geöffnet

See: L’Ho

Perfekter Blick auf das Seebecken: L’Ho, Horgen Foto: PD

Dieses romantische Restaurant in einem ehemaligen Industriegebäude besitzt einen eigenen Bootsanlegeplatz mit begrüntem Torbogen, unter dem die Gäste Selfies machen. Drinnen fühlt man sich wie auf einer Jacht – überall Teakholz. Auf der grossen Terrasse wartet der perfekte Sonnenuntergang. Bestseller sind Rindsentrecôte (52 Fr.) oder ganze Riesencrevetten (33 Fr.) sowie ein hervorragender Federweiss aus Erlenbach (7.50 Fr. / Glas).

Bahnhofstr. 29, 8810 Horgen, www.lo-horgen.ch, täglich geöffnet

See: Ziegel Oh Lac

Momentan ist man wegen Corona ein wenig eingekesselt, der Seeblick aber ist da: Der Ziegel. Foto: Anna-Tia Buss

Was wäre ein Sommer ohne Spaghetti Napoli (13 Fr.) oder Spaghetti Bolo (18 Fr.) am See im Ziegel? Dieses alternative, kinderfreundliche Lokal in Wollishofen ist ein guter Ausgangspunkt für Spaziergänge oder Badeabenteuer und bietet täglich viele frische vegetarische Gerichte.

Seestr. 407, 8038 Zürich, www.ziegelohlac.ch , täglich geöffnet ausser am Montag

See: Samigo Amusement

Ferienfeeling: Der Gartenbereich des Samigo mit Blick auf den Springbrunnen. Foto: PD

Gelb-weiss gestreifte Sonnenschirme, Palmen, Blick auf den Hafen Enge: Das Gartenrestaurant auf Stadtboden bietet von früh bis spät viel St-Tropez-Feeling. Um dieses zu steigern, findet man auf der Getränkekarte einen «Rosé Corner». Dazu passt zum Beispiel Holzofenpizza (ab 19 Fr.).

Mythenquai 59, 8002 Zürich, www.samigo.ch, täglich geöffnet

See: Strozzi’s

Ein Boot ist hier praktisch, man kann aber auch mit der S-Bahn anreisen: Das Strozzi’s in Herrliberg. Foto: PD

Dieser beliebte Treffpunkt an der Goldküste ist standesgemäss mit dem Boot erreichbar und nicht ganz günstig. Im Strandhaus herrscht maritime Stimmung. Auf den Tisch kommen vorwiegend italienische Spezialitäten, darunter hausgemachte Tagliatelle (36 Fr.) mit Riesencrevetten und Zucchini oder Spaghetti alle Vongole (35 Fr.). Täglich wechselnde Mittagsmenus, sowie eine grosse Auswahl an Take-Away-Speisen (die beispielsweise auf dem Privatboot verspeist werden können) runden das Angebot ab. Im Winter, der ja auch nicht mehr so weit weg ist, ist der Ort vor allem für Fondue bekannt.

Seestr. 146, 8704 Herrliberg, www.strozzis.ch, täglich geöffnet

See: Sonne am See

Glacestand mit Sicht aufs Wasser: Der Biergarten der Sonne. Foto: Claudia Schmid

Mit Valentin Diem und Nenad Mlinarevic haben Anfang Juni zwei bekannte Gastronomen den Biergarten des Hotel Sonne in Küsnacht einem Lifting unterzogen. In der grosszügigen Ausflugsbeiz (direkt mit dem Schiff erreichbar) gibt es Glace für die Kleinen, Cidre oder ein Augustinerbier für die Grossen, sowie Bistrospezialitäten: Flammkuchen mit Lardo (23 Fr.), Fried Chicken mit Poulet aus dem Alpsteingebiet (21 Fr.) oder Pulpo (19 Fr. 120 g).

Seestr. 120, 8700 Küsnacht, www.sonneamsee.ch, täglich geöffnet