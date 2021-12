Schlittschuhlaufen in Zürich – Die besten Orte für den romantischsten Wintersport Wer sich vor oder nach dem Weihnachtsessen bewegen möchte, kann sich zum Beispiel Schlittschuhe anziehen. Das sind unsere Lieblings-Eisfelder. Hanna Fröhlich

Die Eisbahn im Dolder ist stadtbekannt. Foto: Dolder Sports

Früher war klar, dass Schlittschuhlaufen zum Winter dazugehört: Mit der Schulklasse war der Ausflug aufs Eis jedes Jahr Programm. Für die einen ein riesiger Spass, für die andern purer Stress. Für diejenigen, die ihn auch noch im fortgeschrittenen Altern gern betreiben und in den Weihnachtsferien Zeit haben, haben wir die besten Eisfelder in Stadtnähe zusammengestellt.

Sportzentrum Heuried

Die Stadt möchte das Sportzentrum Heuried flexibel als Sportfläche nutzen. Foto: Sabina Bobst

Die Freibad- und Eissportanlage des Sportzentrums Heuried wurde auf die Wintersaison 2018/2019 hin komplett saniert. Seither ist das Rumkurven auf dem gefrorenen Wasser wieder möglich. Auch für Verpflegung ist gesorgt: Das gemütliche Restaurant Vrenelisgärtli im Hauptgebäude des Sportzentrums bietet neben Sirup und Snacks auch warme Mahlzeiten an. Am 5. Januar, 2. Februar und 2. März 2022 veranstaltet das Sportamt von 18 bis 22 Uhr «Afterwork on Ice», wo man den Abend unter freiem Himmel mit Fondue und warmen Getränken ausklingen lassen kann.